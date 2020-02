Importadores preocupados por incertidumbre en China, pero aseguran que "hay colchón"

Mientras el foco mediático en Uruguay estuvo puesto durante los últimos meses en el sector exportador –sobre todo de la carne vacuna que se coloca en China -, la compleja coyuntura social y de salud pública que se instaló en el país asiático con la aparición del coronavirus puso sobre el tapete algunos inconvenientes que pueden sufrir los importadores uruguayos.

China fue durante 2019 el segundo proveedor para Uruguay con una importación por US$ 1.609 millones, solo superado por Brasil (US$ 1.636 millones) y en un lejano tercer puesto se ubicó Argentina con ventas hacia el país por US$ 968 millones. En lo que va de este año, China ocupa el tercer puesto con solicitudes de importación por unos US$ 216 millones, según datos aduaneros.

Los principales productos importados del país asiático en lo que va de 2020 fueron celulares (6,8%), computadores (3,1%), fertilizantes (2,6%), materiales de construcción hierro (1,8%), aires acondicionados (1,5%), módems (1,5%), herbicidas (2,2%); mientras que caucho, refrigeradores y calzados se ubicaron por debajo del 1%.

Un 73% de los productos importados desde China implican otros productos como bijouterie, plásticos, entre un sin fin de variedades de mercancía que llega al país mensualmente.

Ante el parate que se está dando en muchas empresas del principal país industrial del planeta, algunos sectores de importadores ven con incertidumbre lo que pueda ocurrir de ahora en más con este importante proveedor de bienes a nivel nacional.

Según pudo saber El Observador, algunos encargos no están saliendo de los puertos en tiempo y forma, sobre todo afectando al sector de la construcción y de aquellos que producen a partir de insumos chinos.

El presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-China, Gabriel Rozman, dijo a El Observador que si bien hay preocupación por compras realizadas al país asiático que “no se saben cuándo se embarcan”, todavía no “hay pánico”.

Uno de los principales problemas que se están encontrando es para comunicarse con las empresas proveedoras de China, dado que la gente no está en sus trabajos, aunque muchos mantienen cierta actividad desde sus domicilios.

“Hay problemas para saber en qué fecha se va a embarcar la mercadería, es una cosa casi imposible, un lotería total”, explicó Rozman.

En el caso de la construcción, sobre todo en lo que tiene que ver con materiales con contenido de hierro, puede ser uno de los sectores más afectados, aunque desde la Cámara de la Construcción del Uruguay consideraron que la situación todavía no es apremiante porque hay materiales en stock.

Temor por viajar

A la problemática se suma que cuando existe algún inconveniente puntual con alguna fábrica, los empresarios suelen viajar a hablar directamente con los proveedores, pero ahora “nadie quiere viajar”, aseguró Rozman.

De todas formas, ya se puede ver que hay mayor movimiento en las calles durante estos días y se espera que desde el próximo lunes 2 de marzo se comience a trabajar más.

“Los importadores van a sufrir en algún aspecto porque las fábricas están paradas en su mayoría y van a tratar de reactivarlas. Creo que el gobierno va a llevar adelante algún plan para ayudar a las empresas, porque se ha perdido mucho dinero en este tiempo”, explicó Rozman.

Durante la última reunión mantenida por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS) -que tuvo lugar el martes pasado-, no había demasiada información sobre retrasos y tampoco preocupación en el sector.

El presidente de la CNCS, Julio César Lestido, reconoció que probablemente en los últimos cuatro días hubo una intensificación de la problemática en China, pero dijo que todavía es muy pronto para avizorar que podía ocurrir.

El director de Grupo Fiancar, Alfredo Lempert, señaló a El Observador que para los importadores lo que más hay es “incertidumbre sobre cómo va a evolucionar la pandemia” a futuro.

Grupo Fiancar importa las marcas de automóviles Geely, Jac Motors, Changhe y Great Wall Motors. Los autos chinos representan algo menos del 10% del total del parque automotriz del país, indicó Lempert.

El ejecutivo apuntó que evidentemente la producción de bienes que se da en China “se va a resentir”, aunque en el rubro automotriz son muchas las fábricas en ese país, incluso de la misma marca.

“Con un 10% de personas que no vayan a trabajar eso ya va a pegar en la industria y en la cadena de abastecimiento algunas fábricas de autopartes se van resentir. De todas formas esas compañías cuentan con un montón de stock que va a ser un amortiguador importante mientras se use lo que se tiene”, comentó.

De todas formas, Lempert indicó que Uruguay está un paso adelante con respecto al abastecimiento, ya que además de los “colchones de seguridad de inventario” que se tienen, también hay “automóviles ya embarcados”. En el caso de los repuestos el “colchón es aún mayor”, aseguró.

Como contrapartida, el ejecutivo igual aclaró que una vez que la situación se normalice lo que sí puede darse es una suba de precios en los fletes que pueda encarecer algún producto y que también lo que está ocurriendo puede afectar el ensamblado en Brasil, aunque el país norteño nutre mucho su industria desde la región.

La asesora de la CNCS, Ana Laura Fernández, indicó al diario El País este domingo que la canasta de productos importados desde China a Uruguay está compuesta por unos 1.000 ítems arancelarios (especificación de un producto), ya que además de productos terminados proviene de ese destino también materia prima para la cadena productiva nacional.

En esta línea, Fernández coincidió con Lestido en que aún es pronto para tener un panorama claro, pero advirtió que para algunos rubros cambiar de proveedor “no es fácil de concretar para un mercado pequeño” como el uruguayo “por un tema de precios y de volúmenes”.

Según pudo saber El Observador, en el caso de los fertilizantes y herbicidas el peso de China no es tan significativo para el mercado uruguayo, al menos para Grupo Macció, que es la empresa privada que más importa del país, solo superada por las estatales Ancap y Antel.

Desde la empresa se informó a El Observador que cuenta con proveedores alternativos de destinos como Rusia o Argentina, aunque sí hay otras firmas tienen una dependencia mayor del gigante asiático y de India, dado que su producción tiene un componente grande de materias primas que vienen desde esos países.

Golpe a las agencias de turismo

Según informó El País, el impacto del coronavirus también se sintió en las agencia de viajes uruguayas, debido a que en las últimas semanas un 20% de los clientes sustituyó sus destinos rumbo al continente asiática, mientras que un 40% canceló su viaje hacia China tras la suspensión de la Feria de Cantón (la feria comercial más importante). En general, son decenas de exportadores y autoridades del gobierno uruguayo que concurren a dicha instancia.

Estas consecuencias provocadas por esta neumonía viral surgida en diciembre en la ciudad de Wuhan en el centro de China, fueron apuntaladas tanto por el gobierno electo como gestiones de la actual Cancillería, según pudo saber El Observador. Las autoridades del futuro gobierno iniciaron gestiones para medir el impacto que la enfermedad tendrá en Uruguay en importaciones y también las exportaciones.

Las exportaciones presentan cifras a la baja, debido a que el flujo de contenedores que parten hacia los puertos chinos ha disminuido. La propagación de la enfermedad afectó “seriamente” a los frigoríficos uruguayos que tienen pendiente cobrar US$ 220 millones por embarques de noviembre y diciembre, debido a que el gobierno chino cortó el financiamiento, dijo el viernes en conferencia de prensa el presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Federico Stanham.

Visita oficial por cambio de mando

Para la asunción de mando del próximo gobierno este domingo 1° de marzo se espera que llegue desde China una delegación de entre siete y ocho personas, entre ellos un ministro de Estado.