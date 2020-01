El boom de precios y demanda china que pasó a dolor de cabeza para los frigoríficos

A 12 días del Año Nuevo chino, las medidas tomadas por el gobierno del país asiático -con el fin de evitar que el precio de la carne siga subiendo y presionando la inflación de ese país- llevaron a una baja de hasta US$ 1.500 la tonelada de carne vacuna para los exportadores uruguayos, que ya viven una compleja realidad en su rentabilidad.

Ante la situación que se ha agravado en los últimos días, con algunos –aunque los menos- contratos cancelados y pedidos de descuentos de hasta el 30%, el Instituto Nacional de Carnes (INAC) reaccionó enviando hacia China al gerente general del organismo Lautaro Pérez, que llegó al país asiático en las últimas horas.

Las medidas adoptadas por el gobierno chino, en esencia, implicó el corte del financiamiento que otorgaban grandes importadores del Estado al resto de los agentes privados, que eran lo que habían impulsado una "burbuja" de precios, que terminó por derrumbarse en las últimas semanas, cuando varios se quedaron sin capital para pagar los contenedores que estaban llegando a los puertos chinos o los que están en pleno viaje oceánico. Algunos importadores directamente quebraron, según consignó esta semana la publicación especializada Faxcarne.

Otra de las disposiciones que tomó el gobierno de China para mitigar los efectos que le provocó la epidemia de la peste porcina africana (que redujo sustancialmente la producción interna), fue la de liberar grandes volúmenes de carne (porcina y vacuna) que tienen como reserva para situaciones complejas como la que se viene atravesando en los últimos meses. También se decidió darle una mayor apertura a la carne vacuna que ingresa (vía contrabando) por el denominado "canal gris" de Hong Kong y Vietnam.

La situación ha llevado a que las industrias uruguayas se encuentren en una difícil situación, dado el peso superlativo que tiene ese país como comprador de la carne uruguaya (en 2019 fue el 60% del total).

Por el sostenido aumento del precio que pagó China, el principal producto de exportación de Uruguay en 2019 volvió a ser la carne bovina desplazando a la celulosa que ocupó el primer lugar en 2018. De acuerdo a datos del INAC, las ventas de carne vacuna a China totalizaron US$ 1.292 millones el año pasado, con un crecimiento explosivo de 43% respecto al año previo. En toneladas, China se llevó 332 mil toneladas de carne bovina con un crecimiento interanual del 24,4%.

Para el CEO de Grupo Marfrig para el Cono Sur, el uruguayo Marcelo Secco, la situación actual hay que dividirla en tres áreas: los embarques que están llegando o viajando, los contratos que ya estaban concertados a producción futura y las nuevas potenciales ventas.

Secco expresó a El Observador que el tercer escenario es el más difícil, por la dificultad que habrá para generar nuevos contratos, que además serán a muchos menores precios en comparación a los que se venían concretando hasta diciembre.

Sobre los embarques próximos a llegar a puertos chinos, la gran mayoría de los clientes están solicitando “la renegociación de valores previo a llegada a puerto como condición para retirar los contenedores”.

“Esto le está pasando a Uruguay, Argentina, Brasil, a todos. Esto no es una actitud de clientes puntuales, es general, con empresas serias y formales con las que hace muchos años trabajamos que también lo han planteado. Ese es el problema”, indicó Secco.

De hecho, operadores sostuvieron que algunas plantas uruguayas están con carga en puerto de China sin clientes y con otros contenedores en tránsito en la misma situación. Aunque según pudo saber El Observador hay casos de importadores que efectivamente han abandonado la mercadería y quebraron el contrato obligando a la reventa, las fuentes consultadas aseguraron que se trata de una minoría no representativa.

Una variable que implica una mayor complejidad, es el volumen que ha ganado Brasil en ese mercado en los últimos meses y la posibilidad de que el país norteño tenga la capacidad de renegociar precios.

Para los casos de contratos ya establecidos con entregas a futuro o carne sin cargar, Secco explicó que la situación es similar, pero en este caso, la diferencia radica en que sobre la mesa también existe la opción de no llevarlos a cabo.

En el caso de Marfrig –que hasta le momento ningún cliente le planteó cancelar el contrato- se está revisando caso a caso también considerando la relación de sus clientes con sus filiales de Argentina y Brasil, con casos de refinanciamiento, de descuentos y con otros importadores que han asumido sus compromisos plenamente.

Las negociaciones van entre pedidos de descuentos del 5% al 30% por tonelada, por lo que para los precios que se venían manejando en China que rondaban entre los US$ 5.000 y US$ 6.500, implicaría una baja del entorno de los US$ 1.500.

Tanto de parte de operadores privados como desde el sector público coinciden en señalar que habrá que esperar a que pasen las fiestas de año nuevo para ver cómo se reacomoda el mercado. China a partir del 17 de enero entra en un letargo debido al Año Nuevo que provocará un importante enlentecimiento del país asiático en su flujo comercial, lo que va a poner un manto de incertidumbre a futuro mayor.

Un momento difícil para la industria

El CEO de Athena Foods en Uruguay (de la multinacional Minerva) , Ignacio Gamio, apuntó en este sentido que la situación comercial con China está muy complicada y las nuevas producciones no tienen una seguridad de colocación en ese mercado, el más importante para Uruguay en la última década.

El ejecutivo sostuvo en Valor Agregado de Radio Carve este jueves que sus clientes manifestaron una preocupación importante semanas atrás y que tampoco está firme la colocación de los contenedores que están llegando a China en estos días.

“La política de la empresa es no renegociar valores, pero si darle a nuestros clientes la posibilidad de tener mayores plazos para pagar. Hay que tener en cuenta que la actividad en noviembre y diciembre fue muy importante; hoy la realidad es que nos están pidiendo cargar a partir de febrero”, comentó Gamio.

De todas formas, el ejecutivo aseguró que “la demanda china está segura durante todo 2020”, aunque el gobierno chino le haya puesto un freno.

En referencia a los precios, se apuntó que son totalmente diferentes en esta coyuntura a los que se venían manejando, lo que va a implicar un reacomodamiento del precio exportación, “por lo tanto se tendrá que reacomodar el precio de la materia prima (ganado)”, consideró Gamio.

La Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), en su primera reunión del año 2020, dijo que “continúa la muy poca oferta y bajo nivel de actividad” en el mercado del gordo. Agregó que es “escasa la concreción de negocios a menores valores” con “postergación de cargas por parte de la industria”.

El novillo especial de exportación se mantuvo estable en US$ 4,01 el kilo carcasa y las vacas especiales también mantuvieron la referencia sin cambios a US$ 3,78, en ambos casos con pago a levantar y plazo de 45 días para el pago. Sin embargo, al promediar esta semana ya se manejaban valores para el novillo gordo de US$ 3,90 por kg, una señal de la debilidad que está atravesando el mercado.

Minerva Foods registró una pérdida de US$ 20 millones en los primeros meses de 2019, con números en rojo que van en línea con las advertencias hechas durante hace un tiempo por los empresarios del sector, que han sostenido que el elevado precio del ganado en el país está por encima de los costos operativos tolerables para la rentabilidad de los frigoríficos nacionales. En la gran mayoría de las plantas habilitadas para exportar se perdió dinero durante gran parte de 2019, debido sobre todo al alto precio de la hacienda en Uruguay que llegó a niveles históricos.