Gobierno electo hace gestiones para medir impacto comercial de coronavirus

La expansión del coronavirus, una neumonía viral surgida en diciembre en la ciudad de Wuhan en el centro de China, es monitoreada por las autoridades del futuro gobierno, que iniciaron gestiones para medir el impacto que la enfermedad tendrá en Uruguay, debido a que afecta a las importaciones y en menor medida a las exportaciones, confirmaron a El Observador allegados al presidente electo Luis Lacalle Pou.

Este lunes, tras una reunión en Ginebra (Suiza) la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió un comunicado en el que advierte al mundo que se prepare para una “eventual pandemia” ante la aceleración de la enfermedad, luego que cinco países (Afganistán, Bareim, Kuwait, Irak y Omán) anunciaran sus primeros casos de contagio.

El virus, que provocó la muerte de 2.700 personas y el contagio de unas 80.000, generó una paralización en la cadena productiva china, cuyas consecuencias ya están afectando a las empresas uruguayas que, por ejemplo, comenzaron a importar insumos de salud de otros países a un precio mayor, según supo El Observador en base a fuentes empresariales.

La propagación de la enfermedad también afectó a quienes elaboran agroquímicos, ya que no pueden traer herbicidas, mientras que retrasó las importaciones de materiales para la construcción, dijo Gabriel Rozman, presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-China a El País este fin de semana.

Las exportaciones presentan cifras a la baja, debido a que el flujo de contenedores que parten hacia los puertos chinos ha disminuido.

El informe de enero de Uruguay XXI señala que China lidera el ranking de destinos con un total de US$ 89 millones y una participación de 23%, pero da cuenta de una disminución de 14% en términos interanuales debido a una baja de las ventas de carne bovina congelada, que pasaron de US$ 62 millones a US$ 54 millones.

La propagación de la enfermedad afectó “seriamente” a los frigoríficos uruguayos que tienen pendiente cobrar US$ 220 millones por embarques de noviembre y diciembre, debido a que el gobierno chino cortó el financiamiento, dijo el viernes en conferencia de prensa el presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Federico Stanham.

Manuela García Pintos

En comparación con el promedio del cuatrimestre setiembre-diciembre, lo embarcado al gigante asiático cayó 60% en volumen y 65% en facturación para los frigoríficos uruguayos, según INAC.

De todos modos, los problemas para los exportadores de carne se arrastran desde hace varios meses, ya que se produjo una baja en los precios acordados y en la cantidad comprada por China.

Stanham considera que la enfermedad “paralizó” a la sociedad china y que hay “incertidumbre” para poder saber cuándo el mercado volverá a ser normal. “Para cualquier empresario de la industria frigorífica es un gran desafío mirar hacia adelante en el 2020 y el 2021 sin considerar el impacto del coronavirus y de China, sabiendo que seguimos con una menor oferta de vacunos para faena”, señaló en una entrevista con el semanario Búsqueda.

Diego Battiste

Más optimista es el futuro ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, quien dijo a El Observador la demanda “debería restablecerse en marzo”.

“La actividad económica está influyendo en el coronavirus pero no tiene que ver con la seguridad alimentaria, porque el gobierno (chino) dispone de capital como para seguir importando carne. Sigo esperando que en marzo comience a darse un mercado más firme. Quizás no necesariamente implique una mejora en los precios, pero sí una demanda más firme”, expresó.

El embajador de China en Uruguay, Wang Gang, dijo la semana pasada en el programa En Perspectiva que el gobierno de Xi Jinping había adoptado las medidas de prevención y control más “cabales, severas y radicales jamás conocidas en la historia”.

GREG BAKER / AFP

“El impacto del coronavirus a la economía china y nuestras relaciones económico-comerciales con otros países va a ser limitado, parcial y controlado, no va a tener una repercusión a largo plazo”, aseguró.

Protocolo e inspecciones en un país sin casos

Las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) inspeccionaron este lunes a un buque de origen chino que llegó al puerto de Montevideo ante la sospecha de un tripulante que tenía tos y otros síntomas, informó Subrayado. Los médicos constataron que todos los tripulantes estaban sanos, por lo que se prevé que este martes el barco siga su curso.

Basándose en las directivas dadas por la OMS, el MSP tiene elaborado un protocolo que establece que todas las personas que lleguen a Uruguay con síntomas de la enfermedad pueden recibir atención en el prestador de salud que les corresponda.

En caso de no contar con ningún servicio de salud o si el prestador privado se niega a recibirlo, será derivado al Hospital Policial, que ya tiene un piso especialmente acondicionado para casos sospechosos de esta enfermedad.

EFE/EPA/ALEX PLAVEVSKI

Los pacientes ingresarán por la planta baja del edificio a través de un ascensor montacargas. Luego de trasladar al paciente, el ascensor descenderá hasta un subsuelo donde un equipo se encarga de higienizarlo.

El eventual paciente será internado en una habitación individual, con ventilación adecuada, o en una sala de aislamiento. Se reducirá el número de visitas y será atendido por el personal mínimo necesario para reducir el riesgo de contagio.

El protocolo obliga a mantener un registro detallado de todas las personas que ingresan a la habitación, incluido el personal y las visitas. También señala que se debe evitar mover al paciente a otras habitaciones. Hace hincapié en la higiene del material médico y la correcta eliminación de utensilios en contacto con el paciente.

La notificación ante todo caso sospechoso de coronavirus debe realizarse dentro de las primeras 24 horas de detectado, y se reportará al Departamento de Vigilancia Epidemiológica del MSP.