Impulsadas por la soja, crecieron las exportaciones en agosto

Las exportaciones en el octavo mes del año mostraron una suba interanual de 1,5%. Las mayores colocaciones fueron de soja, arroz y carne vacuna.

Según datos divulgados este lunes por el Instituto Uruguay XXI, las ventas externas fueron por US$ 858 millones frente a US$ 846 millones de agosto del año pasado.

Las colocaciones de soja totalizaron US$ 139 millones, con un incremento de 153% en la comparación interanual. Con ese resultado, la semilla se colocó como el segundo producto más vendido del mes. La suba se explicó por un aumento del monto exportado hacia China que pasó de US$ 26 millones a US$ 35 millones este año. Además, aparecieron nuevos destinos para la soja local. Allí, se destacaron las importaciones realizadas por Túnez con US$ 11 millones, seguido con menores valores por los Países Bajos, Alemania y Egipto.

El principal producto fue la carne vacuna. En el mes se colocaron US$ 159 millones con un crecimiento de 5%. China continuó liderando las compras con un incremento de 60%. Uruguay XXI señaló que el comportamiento positivo pudo estar asociado a la crisis sanitaria que atraviesa el país y el resto de Asia, que ha llevado a sacrificar millones de animales y buscar alternativas de consumo.

El tercer producto exportado fue la celulosa con US$ 128 millones, aunque con una disminución de 7% en la comparación con agosto de 2018. Le siguieron los lácteos con ventas por US$ 64 millones también con un descenso de 7%.

En quinto lugar se colocó el arroz con ventas al exterior por US$ 49 millones y una suba interanual de 85%. El documento oficial indicó que hubo un mayor monto exportado hacia México y Venezuela. En el último caso, las colocaciones fueron por US$ 7 millones, mientras que un año atrás había alcanzado US$ 250 mil.

Por su parte, en el acumulado del año las exportaciones fueron por US$ 6.212 millones con un alza de 2%.

La carne vacuna fue el principal producto con US$ 1.162 y un aumento de 7% en la comparación interanual, seguido por la soja con US$ 756 millones y crecimiento de 81%.

Por destinos

En el octavo mes del año, China fue el primer destino con US$ 168 millones, suba de 31% y una participación de 22% en el total. En segundo lugar estuvo Brasil. Hacia ese país se exportaron US$ 87 millones, pero con una baja interanual de 20%. La caída estuvo vinculada a menores ventas de los principales productos. Allí resaltó la malta que tuvo una disminución de 66%.

Argentina se ubicó como el quinto destino con ventas por US$ 26 millones. En este caso la caída fue de 35% en la comparación con agosto del año pasado.