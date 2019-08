La soja le dio un envión a las exportaciones que crecieron 20% en julio

En julio, las solicitudes de exportación incluyendo zonas francas totalizaron US$ 817 millones, lo que implicó un aumento de casi 20% en términos interanuales. Esto se explica fundamentalmente por las exportaciones de soja y en menor medida por la celulosa, la malta y los productos lácteos, según Uruguay XXI.

Por otro lado, la madera, el ganado el pie y la lana incidieron negativamente. En el acumulado del año, las exportaciones alcanzaron US$ 5.345 millones, esto es 2% más respecto a lo exportado en los primeros siete meses de 2018. Soja, carne bovina y trigo fueron los productos de mayor incidencia positiva, mientras que el ganado en pie, el arroz y la madera fueron los productos con mayor impacto negativo en las colocaciones al exterior durante los primeros siete meses del año.

Las ventas externas de soja totalizaron US$ 154 millones, monto cinco veces más grande que el de julio 2018, lo que posicionó a este producto como el más vendido al exterior del mes. Esto se explica por un notable aumento del monto exportado hacia China que pasó de U$S 25 millones a U$S 143 millones en comparación a julio del año pasado. En el acumulado anual también se registra, aunque en menor medida, un aumento de las exportaciones de soja (63%), con US$ 596 millones.

En tanto, la celulosa obtuvo el segundo lugar en el ranking de productos exportados del mes alcanzando un total de US$ 142 millones, lo que refleja un aumento de 22% en la comparación interanual. En el acumulado anual este producto también se posicionó segundo con un monto exportado de US$ 968 millones, reflejando el buen rendimiento del rubro. Por su parte, las exportaciones de carne bovina (US$ 125 millones) fueron superadas tanto por la celulosa como por la soja en el presente mes pero se mantuvo al firme en el primer lugar en el acumulado anual (US$ 1.010 millones).

Las ventas externas de productos lácteos totalizaron en US$ 63 millones, lo que refleja un aumento de 19% interanual y ubica a los lácteos en el cuarto lugar de productos exportados del mes. Esto está asociado a un mayor monto exportado hacia Argelia (57%) y Rusia (96%), principales destinos del pasado mes para los lácteos uruguayos.

La celulosa reinará

El Instituto Uruguay XXI realizó un informe especial en su edición de julio con el impacto que tendrá la confirmación de UPM de instalar su segunda pastera en Uruguay.

Las dos plantas de celulosa existentes, de UPM y Montes del Plata, tienen una capacidad de producción de 1,3 y 1,4 millones de toneladas respectivamente. En 2018 por primera vez la celulosa se posicionó como el principal producto exportado del país superando a la carne y la soja, con ventas que alcanzaron los US$ 1.660 millones.

Por su parte, la tercera planta tendrá una capacidad de producción de 2,1 millones de toneladas, lo que implica un volumen notoriamente mayor a las dos plantas ya existentes. En virtud de ello, la tercera planta generará un aumento significativo de las exportaciones. Se estima que la inversión de UPM incrementará las exportaciones anuales en promedio en US$ 1.155 millones, aproximadamente un 12%.

En consecuencia, la nueva planta consolidará a la celulosa como el principal producto de exportación del país en los próximos años, según Uruguay XXI. Con la tercera planta, Uruguay será el segundo exportador mundial (por detrás de Brasil) de celulosa de fibra corta, con una producción aproximada de 4,8 millones de toneladas.