Incautan uno de los mayores contrabandos de cocaína de la historia de EEUU: 16,5 toneladas

Las autoridades estadounidenses incautaron uno de los mayores cargamentos de cocaína de la historia de Estados Unidos, unas 16 toneladas y media con un valor de calle de más de 1.000 millones de dólares que llegaron a Filaldelfia en barco.

La fiscalía del distrito este de la ciudad informó en su cuenta Twitter que "los miembros de la tripulación han sido arrestados e inculpados a nivel federal".

La carga fue incautada en la terminal marina Packer del puerto de Filadelfia, sobre el río Delaware.

"Esta es una de las mayores incautaciones de droga en la historia de Estados Unidos. Este monto de cocaína puede matar a millones, MILLONES, de personas", dijo el fiscal del distrito este de Pensilvania, William McSwain, en su cuenta Twitter.

