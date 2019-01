Despedida de soltero demorada, crucero en duda: el enojo por vuelos cancelados

"Estamos en ascuas. No estamos recibiendo información. Ni un parlante hay, absolutamente nada". Así definió Mirtha, de 79 años, la situación que estaba viviendo este jueves, cuando se disponía a viajar rumbo a Cartagena (Colombia) y una falla en el cable de fibra óptica del aeropuerto arruinó sus planes. En la madrugada de este jueves una avería en el sistema que transmite información desde el radar del aeropuerto hacia la torre de control obligó a cancelar, demorar y reprogramar decenas de vuelos.

Las aerolíneas más afectadas fueron aquellas que tenían programados vuelos en la madrugada y en las primeras horas de la mañana, como Latam y Copa Airlines.

La mujer de 79 años, que estaba en el piso de partidas del aeropuerto de Carrasco, comentó a El Observador que había comprado un paquete turístico en una agencia de Montevideo para viajar en una excursión, con un grupo de más de veinte personas. Nunca se imaginó que un cable fuera a provocar tantos problemas. El grupo llegó al aeropuerto en tandas, entre las tres y las cuatro de la mañana, ya que el vuelo de Latam salía a las 07:30 de este jueves rumbo a Cartagena, con una escala en el medio en Lima.

Pero la aeronave nunca despegó y los nervios se apoderaron de los viajeros, que se fueron agolpando en las ventanillas de las compañías aéreas durante horas. Sobre el mediodía seguían sin tener información certera respecto a cómo iba a solucionar la compañía su situación.

"Suponemos que el radar se arregló, pero no sabemos qué está pasando. El asunto era que los vuelos no salían porque el radar no estaba funcionando y como hay uno solo para todo el país... Sucede que a nosotros se nos complica llegar a Cartagena", agregó Valeria, otra viajera de la excursión. En ese grupo también había personas que venían del interior del país e incluso desde más lejos. Otra de las viajeras, por ejemplo, había llegado en la madrugada a Montevideo después de horas de ómnibus desde Gualeguaychú.

La preocupación más grande de las viajeras era un crucero por el mar Caribe, milimétricamente coordinado en el itinerario y que partía en dos días. "Perdemos el valor del barco y de un crucero que es pasado mañana. Nadie nos va a restituir ese dinero. Es grave eso."

Una despedida de soltero postergada y una pareja de brasileños enojada con Uruguay

Otras víctimas del cable de fibra óptica roto fueron un grupo de casi veinte jóvenes de Montevideo que iban a partir este jueves rumbo a Río de Janeiro para la despedida de soltero de uno de los integrantes. Los jóvenes, de no más de treinta años, fueron llegando en la madrugada del jueves al aeropuerto, detallaron a El Observador. Tenían previsto viajar rumbo a Río, pero llegada la hora y visto que ningún vuelo despegaba, se empezaron a preocupar.

Algunos fueron yendo y viniendo desde sus casas hacia el aeropuerto a lo largo de toda la madrugada. Negociaron durante horas con Latam para encontrar una solución. La primera medida que les propusieron fue un viaje de dos escalas para llegar a Río -aunque varios de ellos habían comprado un vuelo directo-. Finalmente, consiguieron partir en un avión desde el aeropuerto de Punta del Este, previa conexión en ómnibus desde Montevideo.

En la misma situación estaba una pareja de brasileños que llegaron a principios de enero a Uruguay para pasar sus vacaciones. Los dos jóvenes iban a volar rumbo a su hogar y se mostraron molestos por que no había nadie del aeropuerto, sin ser de las compañías, dando información.