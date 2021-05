Inédito: el gasoil uruguayo es más barato que el argentino

La decisión adoptada por el gobierno de postergar en mayo el ajuste en las tarifas de los combustibles volvió a dejar sin cambios el precio del gasoil.

En lo que va del año la mayor parte de los países de la región ha trasladado a precios el aumento en la cotización internacional del petróleo, con la excepción de Uruguay que optó por postergar la corrección como señal de apoyo a la recuperación de la actividad, en medio de una pandemia que no da tregua.

Esa postergación hizo que en abril el precio del litro de gasoil en Uruguay (US$ 0,92) fuera levemente más barato que en Argentina (US$ 0,93), según el comparativo de precios que publica SEG Ingeniería.

Eso no había ocurrido nunca al menos desde mayo de 2008, fecha en la que la consultora SEG comenzó a relevar los datos, según la serie histórica a la que accedió El Observador. La brecha de precio fue siempre muy amplia hasta 2015 y comenzó a achicarse a partir de ese año.

También vale mencionar que en el último tiempo las autoridades de gobierno aplicaron políticas diferenciales entre nafta y gasoil. De hecho este combustible se ha mantenido en $ 40,4 por litro desde enero de 2018.

No paso lo mismo si se compara con otros países de la región, donde la brecha se mantiene, y el gasoil que se vende en Uruguay sigue siendo el más caro. En Chile el precio por litro es de US$ 0,83; en Brasil US$ 0,76; y en Paraguay US$ 0,75.

SEG

Algo similar sucede con el precio de la nafta que sigue siendo claramente más cara en las estaciones locales que en países como Argentina, Brasil, Paraguay y Chile, según el relevamiento que hace SEG.

Ahora resta por ver qué sucederá el mes próximo cuando el Poder Ejecutivo tenga que resolver qué hace con las tarifas. Por lo pronto en mayo si se hubiera aplicado la nueva metodología los precios tendrían que haber aumentado alrededor de 20%, y el gasoil seguiría siendo seguramente el más caro del vecindario.