Inflación: el alquiler de un monoambiente en CABA ya supera los $230.000

Los precios de los alquileres en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) experimentaron un aumento del 10,4% en el mes de noviembre, según revela el último informe del Index de Mercado de la Ciudad de Zonaprop. Este incremento se suma a un acumulado del 204% a lo largo del año 2023.

Paralelamente, los nuevos contratos evidencian un incremento del 220% en los últimos doce meses, superando significativamente la tasa de inflación (159% interanual) y el ajuste del Índice de Contratos Locativos (ICL) del 126%. La problemática se ve agravada por la escasez de ofertas de inmuebles disponibles para alquiler.

En base al análisis de los anuncios publicados en el portal, se revela que el costo del alquiler de un monoambiente en la ciudad se sitúa en $238.542 mensuales, mientras que un departamento de dos ambientes alcanza los $282.389 al mes. Por su parte, una unidad de tres ambientes tiene un valor de alquiler mensual de $391.261.

En la actualidad, el barrio de Palermo se posiciona como el más costoso, con un precio promedio de $426.861 mensuales. Le siguen Belgrano y Núñez, con valores mensuales de $426.028 y $416.735, respectivamente. En una posición intermedia se encuentran Villa Crespo ($339.363), Villa Devoto ($325.998) y Boedo ($300.481). Por otro lado, los barrios más accesibles para el alquiler son Barracas ($217.496 mensuales), seguido por Constitución ($240.545) y Floresta ($262.614).

El relevamiento también destaca que Saavedra y Retiro son las localidades que experimentaron el mayor incremento interanual, con valores cercanos al 345%. En contraste, Villa General Mitre es el único barrio que registró un aumento de precios inferior a la media, con un incremento del 211,1%.

Mercado de compra-venta

Según el informe proporcionado por Zonaprop, los precios de los anuncios de venta publicados en el portal experimentaron un ligero incremento del 0,2% en noviembre, manteniéndose en línea con los valores del mes anterior y alcanzando un promedio de cotización de US$ 2.171 por metro cuadrado. Desde julio, se ha observado una aceleración en los precios, acumulando un aumento del 0,7% desde entonces. A pesar de esta tendencia alcista en los últimos cinco meses, el acumulado de 2023 revela una disminución del 1,3% en los precios, colocando el precio por metro cuadrado un 22,5% por debajo del máximo alcanzado en 2019.

En cuanto a las operaciones de compra-venta, el valor promedio de un monoambiente de 40 m2 se sitúa en aproximadamente US$ 95.191. Por otro lado, un departamento de dos ambientes y 50 m2 tiene un valor de US$ 114.364, mientras que un departamento de tres ambientes y 70 m2 alcanza los US$ 158.989.

En el último año, se destacaron las mayores subidas en los valores de los inmuebles ofrecidos para la venta en Coghlan (2,7%), Palermo (2,2%) y Puerto Madero (1,8%), mientras que en otros barrios porteños se detectó un retroceso en los precios que oscila entre 0,6% en Monserrat y 8,4% en San Telmo.

En octubre de 2023, el volumen de escrituras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue un 22% superior en comparación con el mismo mes de 2022, aunque no alcanzó los niveles registrados en 2018. Paralelamente, la cantidad de avisos retrasados en el portal experimentó una leve caída, ubicándose en un 20%.

El ranking de precios por barrio está encabezado por Puerto Madero (US$ 5.690/m2), Palermo (US$ 2.999/m2) y Belgrano (US$ 2.742/m2). Por otro lado, los barrios más económicos en la ciudad son Villa Lugano (US$ 996/m2), Nueva Pompeya (US$ 1.332/m2) y La Boca (US$ 1.412/m2).

Niveles de rentabilidad inmobiliaria

Conforme a los cálculos proporcionados por Zonaprop, la relación alquiler/precio se mantuvo en un 5,56% anual, indicando que se necesitan aproximadamente 17,8 años de alquiler para recuperar la inversión inicial. Este valor muestra una reducción del 26% en comparación con el requerimiento de hace un año.

Según el sondeo, Saavedra y Villa Luro se destacan como los barrios más favorables para los inversores en términos de rentabilidad, ofreciendo un retorno promedio del 6,6% anual. En contraste, Barracas y Monserrat son los barrios que generan menor rentabilidad, con tasas del 4,1% y 5,1%, respectivamente.