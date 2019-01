Insultaron a Brian Lozano porque dijo que no jugaría en la selección mexicana

El volante uruguayo Brian Lozano fue cuestionado e insultado en México por el mero hecho de decir que no jugaría en la selección mexicana ya que su intención es pelear por un lugar en la selección uruguaya.

El tema llevó a que el enganche formado en Defensor Sporting y con paso por Nacional tuviera que dar explicaciones al respecto.

.@brian_lozano18 reafirmó el cariño que siente por México y aseguró que va a buscar un puesto en la selección uruguaya.



“Quiero decirle a la gente que no se lo tome a mal, porque no estoy rechazando de mala manera, yo quiero buscar mi oportunidad en la selección uruguaya” pic.twitter.com/PJl4HWbTH0 — Daniel Velasco (@daniel_velasco5) January 28, 2019

“México me abrió las puertas para yo crecer profesionalmente, hacerme conocer más; pero yo no aceptaría jugar en la selección mexicana”, dijo en una conferencia de prensa de su actual equipo, Santos, el pasado 23 de enero.

“Ya me tocó jugar en la selección uruguaya juvenil, salir campeón, me tocó debutar en la selección mayor, no oficialmente por las eliminatorias, pero yo buscaría mi oportunidad y si se da mi nombre en la selección mexicana, estaría agradecido, pero no aceptaría”, agregó ese día.

El tema causó molestia en algunos hinchas de la selección mexicana, lo que llevó a Lozano a hacer una declaración en su Twitter.

“No entiendo cómo hay gente que se haya enojado y me insulta por el simple hecho de decir que no jugaría en otra selección que no fuera la de mi país, lo que dije no es para ofender a nadie, solo dije lo que siento!! Abrazo grande”, escribió en Twitter el pasado 26 de enero, en un tuit que luego borró porque, según aclaró, ya había dicho lo que tenía para decir al respecto.