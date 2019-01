Aguada y Malvín siguen en racha ganadora

Aguada ganó su quinto partido al hilo de la mano de su joven entrenador Germán Cortizas al derrotar este lunes a Welcome por 81-67 como locatario en encuentro correspondiente a la 23ª fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

Tras ganarle el viernes el clásico a Goes en forma agónica, Aguada logró un nuevo triunfo con una dominante actuación de Ricardo Glenn, quien bajó 18 rebotes y marcó 16 puntos.

El goleador fue Dwayne Davis, autor de 21 puntos y que además dio cuatro asistencias y bajó seis rebotes.

En partido atrasado de la 20ª fecha, pospuesto por la participación de Malvín en la Liga de las Américas, Malvín le ganó 79-71 de local a Biguá.

Nicolás Mazzarino, autor de cinco triples en nueve intentos, fue el goleador del partido con 23 puntos mientras que Shawn Glover lo secundó con 20 tantos. Hatila Passos bajó 16 rebotes.

En Biguá, el goleador resultó Martín Osimani con 17 puntos y además repartió seis asistencias.

Con un partido pendiente (ante Aguada), Malvín trepó a lo más alto de la tabla de posiciones, sin Fotios Lampropoulos y a la espera de la llegada de un nuevo extranjero que será el estadounidense Chris Braswell. ¿Quién frena al playero? Ya lleva siete victorias consecutivas en el plano local.

En el último partido de la 22ª fecha que se disputó parcialmente entre jueves y viernes, Nacional le ganaba 66-54 a Urunday Universitario de visitante cuando el partido fue suspendido a falta de 6 minutos y 22 segundos por la humedad de la cancha del estudioso que provocó más de una caída de los protagonistas. Los capitanes de ambos equipos estuvieron de acuerdo en la suspensión.

John De Groat venía en una noche fantástica con seis triples anotados en siete intentos para un total de 24 puntos.

Posiciones

Malvín 37 (16-5)

Olimpia 37 (15 ganados, 7 perdidos)

Nacional 36 (15-6)

Urunday Universitario 36 (15-6)

Defensor Sporting 36 (14-8)

Aguada* 35 (14-7)

Hebraica Macabi 34 (12-10)

Trouville 33 (12-9)

Goes 32 (11-10)

Biguá 32 (10-12)

Atenas* 26 (7-14)

Welcome** 25 (6-17)

Sayago 24 (2-20)

Verdirrojo** 20 (2-20)

* Aguada y Atenas tienen pendiente un pico de 2.30 minutos por jugar, con Aguada 93-82 arriba en el marcador. Atenas sufrió quita de 2 puntos

** Welcome y Verdirrojo sufrieron la quita de 4 puntos



Están pendientes los partidos Aguada-Malvín (21ª fecha) y Goes-Trouville (19ª fecha).

Así sigue la 23ª fecha

Martes, hora 20, Atenas-Hebraica Macabi en Larre Borges

Viernes, hora 20.30, Biguá-Trouville en Trouville

Viernes, hora 20.30, Defensor Sporting-Goes en Welcome

Viernes, hora 20.30, Olimpia-Nacional en Olimpia

Viernes, hora 20.30, Verdirrojo-Sayago en Verdirrojo

​​​​​​​Viernes, hora 20.30, Urunday Universitario-Malvín en Malvín