Casales: “Lamentablemente puede volver a pasar lo de El Tanque”

Durante la última pretemporada, en el verano de 2018, el caso de El Tanque Sisley marcó al fútbol uruguayo. Lleno de dificultades, el equipo se armó de la noche a la mañana y en los primeros días de enero arrancó a entrenar bajo la dirección técnica de Julio César Antúnez. En medio de la incertidumbre, por las deudas que tenía el club, la ilusión se mantuvo en el cuerpo de jugadores con el suspenso propio que cada año generaba que los dirigentes cancelaran los compromisos para iniciar la temporada.

La noche del 28 de enero, en el teatro de San Carlos, se realizó el sorteo del calendario en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). El club debutaría contra Wanderers en el Viera.

El cuerpo técnico comenzó a preparar el partido con sus dirigidos mientras el presidente Fredy Varela se movía buscando el dinero que le permitiera cancelar los reclamos de haberes impagos para poder jugar, como lo hacía cada temporada.

Esta vez ocurrió lo inesperado. El Tanque Sisley, tantas veces salvado por Tenfield -como lo reveló el propio presidente- y hasta por clubes colegas como Peñarol que un año le prestó el dinero, no pudo pagar.

La solución para aquel problema en la organización del calendario de la AUF se resolvió con un equipo libre en cada fecha (el rival de El Tanque Sisley) y puntos diferenciados en el Intermedio (que se dividía en dos series, una de ocho equipos y otra de siete).

La situación de los jugadores recorrió diferentes caminos. Algunos pidieron su libertad y arreglaron en otros equipos. Otros, quedaron a atados a un contrato que el club deberá pagar.

Mientras tanto el club siguió compitiendo en divisiones formativas. Percibió los ingresos por la clasificación de Uruguay al Mundial, los ingresos por televisión y hasta su presidente o el dirigente que el club designara pudo haber viajado a Rusia 2018 si ganaban el sorteo que determinó los delegados de la celeste, como se estila para todas las competencias.

¿Se repetirá en 2019?

Pasado el tiempo el fútbol uruguayo se encuentra ante una compleja situación como nunca antes planteada. Los reclamos de los jugadores por haberes impagos se multiplicaron. Deben cancelar deudas por encima de US$ 3 millones.

Puntualmente la situación de Cerro es complicada. El plantel decidió primero no concurrir a realizar la pretemporada al interior y el fin de semana tomó la medida de no entrenar en las instalaciones del club y hacerlo por su propia cuenta.

Richard Pellejero, capitán y referente, dijo a Referí que temían ser un nuevo caso como el de El Tanque Sisley. Sin embargo, la presidencia Graciela Castro afirma que van a jugar. Para ello deberán pagar las deudas o refinanciar.

Ante esta situación, con el fin de prevenir un nuevo caso como el de El Tanque Sisley, la Mutual se reunió con la comisión normalizadora de la AUF y la Mesa Ejecutiva. ¿El objetivo? Lograr instrumentar que las deudas se cancelen antes del sorteo para evitar que se repita lo de 2018.

“Nosotros nos reunimos la semana pasada con el Ejecutivo y la Mutual, y hablamos de un tema que ya habíamos planteado en el Consejo de liga de diciembre que los clubes cancelen las deudas antes del sorteo”, confirmó Jorge Casales, presidente de la Mesa Ejecutiva a Referí.

Sin embargo, el pedido cayó en saco roto. El dirigente explicó que eso no está contemplado en el reglamento el hecho de que los clubes cancelen las deudas antes del sorteo. “Esa era una aspiración pero tiene que haber un respaldo reglamentario para hacerlo. El tema es que con todo este lío del nuevo estatuto, reglamentos y demás, se entendió que para este año iba a ser imposible pero sí los vamos a aplicar para los años siguientes”.

¿Qué implica esto? “Que lamentablemente puede pasar lo mismo que con El Tanque”, acotó Casales.

El sorteo del Campeonato Uruguayo se realizará el lunes 4 de febrero, al otro día de la Supercopa que Nacional y Peñarol jugarán en el Centenario. Los clubes pueden saldar las deudas hasta el viernes 8 de febrero. El Apertura comenzará el fin de semana siguiente, los días 9 y 10 de febrero.

La Mesa sin presidente

La próxima semana tras la Supercopa y el sorteo del Uruguayo, la Mesa Ejecutiva encargada de todos los temas relacionados al calendario, organización de campeonatos y fijación de los partidos se quedará sin presidente.

Jorge Casales renunciará a su cargo debido a que se postulará a la presidencia de Defensor Sporting.

“Ya tengo prevista la renuncia, ya está hablada. Está planteada. Lo que queda ahora es encaminar el campeonato, jugar la Supercopa y luego me voy. No me parece ético hacer campaña por un club, por la presidencia de un club, y estar determinando cuándo juegan todos los partidos. Yo podría seguir en el cargo hasta tanto se designe el nuevo Consejo Ejecutivo pero me parece que no corresponde eso”, dijo Casales a Referí.

El presidente de la Mesa reveló que le comunicó la decisión a Bordaberry, presidente de la comisión que designó FIFA.

“Quedó en definir de qué forma solucionaba esta situación porque están los demás compañeros que integran la Mesa, o si nombra a alguien en mi lugar. Eso es algo que quedó en analizar y definir”, agregó Casales.

¿Hasta cuándo se queda?

La idea de Casales es dejar encaminado el Campeonato Uruguayo y luego alejarse de la AUF. “Te diría que el día del sorteo me estoy yendo. A más tardar puede haber un matiz entre el sorteo, o la Supercopa. Si Pedro (Bordaberry) tiene una reacción rápida y nombra a alguien al otro día, llega un presidente”.

Candidato a presidir la AUF

Su buena gestión al frente de la Mesa, al margen de que Nacional le retiró la confianza durante un período por diferendos a la hora de la fijación de partidos, llevó a varios clubes a ver en Casales un buen candidato para la presidencia de la Asociación.

Casales comentó a Referí que algunos clubes le ofrecieron postularlo y acompañarlo en una eventual candidatura a presidir la AUF.

“Hay movimientos de clubes y gente que me lo había propuesto, yo había quedado en contestar luego de las vacaciones y en medio de todo eso surgió lo de la presidencia de Defensor, y no dudé. El club me necesita y es la prioridad”, dijo a Referí.

¿Por qué Defensor Sporting?

Casales rechazó la propuesta de la AUF porque va por el sillón presidencial en Defensor Sporting.

“¿Qué me lleva a eso? Que si sos dirigente de fútbol, de cuadro chico, o de cualquier equipo, lo máximo que añorás es presidir un club. Llevo 20 años de dirigente y tal vez no lo tenía planteado para este momento, pero se dieron determinadas circunstancias y en este caso me decidí por esto más allá que tenía otras propuestas que de pronto a otro le podrían seducir más. Sin embargo, para mi no hay nada más honorable que presidir a Defensor”, expresó.

Casales acotó que la propuesta se la elevó un grupo de dirigentes que viene manejando el club en los últimos 18 años, y que considera que es "el sucesor de esa filosofía". "Me llaman para continuar con ese proyecto. Entre otros están Fernando Sobral, José Bayardi, Carlos Pazos. En definitiva todos los que son mis amigos y que me van a acompañar fueron los que me convencieron de aceptar el desafío”, subrayó.