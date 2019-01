Deudas a los jugadores, un tema sin solución para el fútbol uruguayo

A pocos días del sorteo del Campeonato Uruguayo de la temporada de 2019 la cifra de reclamos presentada por los jugadores en la Mutual alcanzó niveles nunca antes registrados: US$ 3.195.062.

Esta situación se vive todos los años. Los clubes acumulan deudas y las deben cancelar antes del inicio del torneo. En más de una oportunidad se extendieron los plazos para permitir salvar a más de un club.

El hecho es que de cara a lo que se viene y visto el antecedente vivido el año pasado con El Tanque Sisley, que al final no pudo jugar y varios de sus futbolistas se quedaron sin trabajo, se quieren tomar precauciones.

En tal sentido, en los últimos días autoridades de la gremial de jugadores se reunieron con la comisión normalizadora de la AUF.

Las partes entienden que lo más conveniente es que las deudas se cancelen antes del sorteo y no como hasta ahora que se sortea el calendario y los equipos tienen tiempo de pagar hasta el viernes previo a comenzar a jugar.

El tema es de larga data. Sin ir más lejos, el 23 de mayo de 1982 el entonces presidente de la Mutual, Fernando Morena, salía a reclamar a través de las páginas del diario El Día por las deudas de los equipos con los jugadores: “Nos tiene que dar vergüenza. Queremos tener un Rolls Royce y vivir en una rancho de lata”, expresaba el goleador hace 27 años.

En los últimos años se probaron innumerables alternativas para terminar con este tema.

En 2002 se creó un sistema de saneamiento financiero que naufragó porque los clubes firmaban con los jugadores contratos salariales que superaban los montos que la AUF les derivaba de sus ingresos por derechos de televisión que solo les permitía cubrir los suelos mínimos pero no los llamados “complementarios”.

Para paliar la situación los clubes refinanciaron deudas, muchos le pidieron dinero a Tenfield, en 2004 se decretó un paro y en 2008 la AUF salió de garantía para que los jugadores cobren sus salarios.

De acuerdo al convenio que existe entre la AUF y los clubes profesionales de Primera y Segunda, el ente rector del fútbol uruguayo le garantiza hasta dos meses por semestre de los sueldos mínimos.

Las partes entienden que lo más conveniente es que las deudas se cancelen antes del sorteo y no como hasta ahora que se sortea el calendario y los equipos tienen tiempo de pagar hasta el viernes previo a comenzar a jugar.

El tema es de larga data. Sin ir más lejos, el 23 de mayo de 1982 el entonces presidente de la Mutual, Fernando Morena, salía a reclamar a través de las páginas del diario El Día por las deudas de los equipos con los jugadores: “Nos tiene que dar vergüenza. Queremos tener un Rolls Royce y vivir en un rancho de lata”, expresaba el goleador hace 27 años.

En los últimos años se probaron innumerables alternativas para terminar con este tema.

En 2002 se creó un sistema de saneamiento financiero que naufragó porque los clubes firmaban con los jugadores contratos salariales que superaban los montos que la AUF les derivaba de sus ingresos por derechos de televisión que solo les permitía cubrir los sueldos mínimos pero no los llamados “complementarios”.

Para paliar la situación los clubes refinanciaron deudas, muchos le pidieron dinero a Tenfield, en 2004 se decretó un paro y en 2008 la AUF salió de garantía para que los jugadores cobraran sus salarios.

De acuerdo al convenio que existe entre la AUF y los clubes profesionales de Primera y Segunda, el ente rector del fútbol uruguayo les garantiza hasta dos meses por semestre de los sueldos mínimos.

Esto quiere decir que aquellos clubes que expresan que no tienen dinero para pagar los salarios pueden solicitar un adelanto a la AUF a cuenta de futuros ingresos, que deben ser cancelados al comienzo de la siguiente temporada.

En diciembre, la AUF le adelantó a los clubes uno de esos meses.

“Nos inquieta esto que sucede, y lo venimos manifestando desde hace mucho tiempo. Esto refleja una muestra más de los manejos y problemas que tienen los clubes”, dijo entonces a Referí el presidente de la Mutual, Michael Etulain.

La deuda de Nacional

De cara a la temporada que se avecina, Nacional es el club más comprometido. Tiene reclamos por US$ 849.178, según informó la Mutual.

Algunas deudas se podrán refinanciar porque había jugadores dispuestos a negociar.

Nacional también pidió un adelanto de ingresos a la Conmebol, a cuenta de su participación en la Libertadores en la que percibirá US$ 3 millones.

Los más comprometidos

Pero el problema es un escalón más abajo de Nacional. Es decir, los equipos en desarrollo que acumulan deudas que ponen en duda su presencia en el campeonato.

Sin ir más lejos, Referí informó días atrás sobre la caótica situación que vive Cerro. Los jugadores, que llevan más de dos meses sin percibir los salarios, decidieron no realizar la pretemporada en el interior. Cerro tiene reclamos por US$ 324.323 y hasta los jugadores miran con temor el futuro, reveló el capitán, Richard Pellejero, a Referí.

“Tenemos la preocupación porque el club institucionalmente está en una condición caótica. Esta directiva nos hizo saber que hay mil problemas. Nosotros no vamos a la pretemporada y no sabemos si mañana llega la plata para llegar el campeonato”, dijo.

Este lunes, el plantel empezará a entrenar por su cuenta profundizando sus reclamos y negándose a utilizar la indumentaria del club.

¿Y El Tanque Sisley?

Pero el tema no se limita solo a un equipo. El Tanque Sisley es el club en desarrollo que debe más dinero con reclamos por US$ 770.283. El tema es que del club que comanda Fredy Varela no se habla porque el año pasado no compitió.

El club, como reveló uno de sus socios fundadores a Referí, Víctor Della Valle, vendió sus acciones al empresario Pablo Bentancur, lo que indica que su futuro dependerá de lo que quiera hacer el contratista.

Los fusionados tienen más tiempo para resolver el tema debido a que el campeonato de ascenso comienza en abril.

Como El Tanque Sisley, antes Villa Española en 2008-2009 y Bella Vista en 2013-2014 no pudieron hacer frente a sus deudas y abandonaron el torneo en Primera.

La situación que se vive de cara al inicio de una nueva temporada no es nueva. Por el contrario, va en aumento. Las deudas de los últimos 10 años y la evolución de los reclamos de los jugadores por haberes impagos aumentó 52%.

Wilmar Valdez, antes de declinar su candidatura a la AUF, dijo que pretendía introducir normas de fair play financiero para abordar este problema. “Con mejores ingresos habrá que generar normas de control financiero para que los clubes no establezcan discrecionalmente presupuestos que después no pueden pagar”, dijo Valdez a Referí antes de renunciar a la AUF y bajarse de las elecciones que terminaron truncas por la intervención de la FIFA.

El año 2019 comienza con una cifra récord en deudas por US$ 3.195.062. En pocos días los clubes deberán ponerse al día, caso contrario no podrán competir. Como todos los años, la incertidumbre gobernará la escena.

Saneamiento económico En 2002 el presidente de la AUF Eugenio Figueredo implemento un sistema de saneamiento económico para que los clubes pudieran afrontar sus deudas con los jugadores. El mismo consistía en un ingreso mensual de US$ 20 mil derivado a los 12 clubes de Primera División provenientes de los derechos de televisión. El sistema fracasó porque los clubes se endeudaron con encima de sus ingresos con los sueldos complementarios.

Deudas

Se alcanzó la cifra récord de reclamos de más de US$ 3 millones. El montó sería superior si se tomara en cuenta a Deportivo Colonia (US$ 83.091), Durazno (57.760), Frontera (319.513), Paysandú (6.024) y Salto (18.604) que se desafiliaron en su momento sin pagar.

Reclamos de 2018

Nacional 849.178

El Tanque Sisley 770.283

Cerro 324.323

Rampla Juniors 153.397

Miramar Misiones 119.676

Juventud 74.178

Tacuarembó 65.269

Cerro Largo 63.798

Atenas 56.349

Villa Española 47.912

Oriental 33.261

Central Español 24.364

Racing 19.180

Boston River 17.070

Peñarol 15.906

Rentistas 13.717

Sud América 12.339

Torque 10.160

Huracán 6.806

Fénix 4.865

Progreso 2.531

Villa Teresa 1.266

Total dinero reclamado 3.195.062

Reclamo a clubes que ya no compiten a nivel profesional

Deportivo Colonia 83.091

Durazno FC 57.760

Frontera Rivera 319.513

Paysandú FC 6.024

Salto FC 18.604

Los reclamos año a año

En los últimos 14 años los jugadores de fútbol reclamaron ante la Mutual más de US$ 22 millones lo que brinda un promedio de deudas de US$ 1.608.878 por año.

Año Deuda en dólares

2005 1.814.316

2006 829.809

2007 1.071.580

2008 885.254

2009 1.789.050

2010 1.670.619

2011 1.206.983

2012 1.916.875

2013 2.311.838

2014 2.765.489

2015 1.003.499

2016 493.636

2017 1.570.285

2018 3.195.062