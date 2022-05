Interior atribuye alza de homicidios a escasez de oferta de droga por cierre de bocas

Una seguidilla que dejó 16 muertos en 10 días generó que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, golpeara las puertas de Torre Ejecutiva en busca de respaldo y con las intenciones de proponerle un plan, del que prefirió no dar detalle. Según supo El Observador, el ministro le atribuyó el alza de homicidios –que se viene consolidando desde hace más de seis meses– a lo que entiende una exitosa política de drogas que llevó a que haya escasez de sustancias y de la recaudación que conllevaba, por lo que las batallas por la poca oferta se volvieron más virulentas.

Resaltó que en el 2021 hubo récord de bocas de droga desarticuladas y récord de incautación de dinero en pesos y dólares. "Cuando uno acorrala determinadas acciones, el territorio se achica, las disputas aumentan y con mucha mayor crueldad”, había expresado el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, horas antes de la reunión.

Al salir del encuentro, Heber manifestó –sin que se lo consultara sobre ello– que el presidente le había dado su respaldo y que él le pidió "mayores vacantes, más vehículos y alguna fiscalía más en materia de drogas", para que todo sea incluido en la próxima Rendición de Cuentas. Respecto al "plan de acción" que entregó al mandatario, Heber dijo que se "dará una batalla frontal" al narcotráfico, incluido el narcomenudeo. El ministro prefirió no dar más detalles del plan.

Respecto al trabajo de mandos policiales, señaló que "han tenido buen resultado", y que no piensa en destituciones, sino que "hay que redoblar el esfuerzo".

Resaltó en varias oportunidades en los récords de incautaciones que han tenido en este gobierno y el descenso continuado de rapiña así como de los homicidios producto de las rapiñas.

El debate por los ciudadanos "clase A" y "clase B"

Heber señaló que todos los homicidios duelen igual y no hay "clase A" o "clase B" como "se pretende decir", refiriéndose al debate sobre la justificación de los homicidios cuando se trata de ajustes de cuentas o crímenes vinculados al narcotráfico. Fue Gustavo Leal, exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana, quien en su cuenta de Twitter publicó un video del presidente Luis Lacalle Pou cuando era senador en el que afirmaba que el narcotráfico no era excusa para los crímenes porque era "su responsabilidad (del ministro del Interior) que abunde el narcotráfico".

"Sobre las causas de los aumentos de homicidios, para el ministro hay ciudadanos clase 'A' y clase 'B'. Si tú caés en la muerte por ajuste de cuentas, no contás. No hay una familia, no hay un ser humano, no hay una acción que importe. Cuando se le termina los ajustes de cuenta los tira para la banda de narcotráfico. ¿Banda de narcotráfico? ¿Que un ministro del Interior use como argumento de la violencia la banda de narcotráfico cuando es su responsabilidad que abunde el narcotráfico?", expuso Lacalle en esa oportunidad.

El cargo de Leal actualmente lo ostenta Santiago González, quien en entrevista con Así nos va (radio Carve), dijo este miércoles que los homicidios son difíciles de prevenir cuando "una persona esté decidida a matar a otra". "Está sucediendo en algún punto de Montevideo, circunscripto, en algunas zonas. Como epicentro está Peñarol, pero hay de otros barrios" y son lugares donde "siempre ha habido enfrentamientos", expresó.

De todos modos, aclaró que "no por eso no hay que investigar, trabajar, intentar de todas maneras frenar estos hechos".