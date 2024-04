Zubía dijo que si fuera ministro del Interior no duraría "más de 15 días vivo" por la corrupción policial

El diputado colorado Gustavo Zubía, que se bajó de la carrera presidencial para apoyar a Andrés Ojeda, dijo este viernes que si fuera ministro del Interior no duraría "más de 15 días vivo" por la corrupción policial.

"Si soy ministro del Interior, más de 15 días vivo, no duro. No se preocupe. ¿Por qué? Porque es un ministerio donde hay que meter cuchillo adentro y afuera. Y a veces más cuchillo adentro que cuchillo afuera. Y a veces es más peligroso meter cuchillo adentro que cuchillo afuera. Lo que no han hecho los últimos ministros del Interior", sostuvo en Desayunos Informales (Canal 12).

Consultado sobre si se refiere a que hay corrupción, afirmó que "sí".

"Como fiscal he pedido numerosos procesamientos de jerarcas policiales y de policías nomás. La corrupción es un fenómeno que invade todas las ramas de esta sociedad en que vivimos. ¿Hay corrupción en el sistema político? No tengo pruebas, estimo que sí. ¿Hay corrupción en los sistemas administrativos? ¿Hay corrupción en la Aduana? ¿Hay corrupción en servicios técnicos? Por favor, mi amigo", continuó Zubía, que fue fiscal por casi 40 años.

El diputado dijo que el gobierno "no puede" combatir la "corrupción en la cárcel" porque supondría un "costo electoral".

"Los gobiernos, éste, el anterior, no han podido con el sistema carcelario uruguayo. No han podido. O no han querido", añadió Zubía.

En entrevista con El Observador, semanas atrás, el por entonces precandidato había dicho que la seguridad en el país necesitaba un "tratamiento inmediato".

"Y el tratamiento inmediato se llama control, represión y, lo que es terrible, motín... por la pulseada de quién puede más. ¿Cuánto hace que no tenemos motines en las cárceles uruguayas? Hace mucho tiempo. ¿Por qué no hay motines? Porque todo se transa, se conversa. Hay acuerdos muchas veces entre reclusos y autoridades carcelarias", dijo en aquella instancia.

"Esos acuerdos muchas veces favorecen al brazo gordo, que es el delincuente de peso, que tiene dinero, que tiene los ‘perros’ que lo protegen. Es el que controla y circula la droga. Es lamentable, es terrible, pero no hay intención de echar el diente a eso porque tiene un costo electoral brutal. Vos tenés un motín en una cárcel y hay varios muertos. Ningún gobierno quiere eso y estamos en periodo electoral, así que lo que queda lindo es hablar de rehabilitación, educación y control de drogas. Lamentablemente no es por esa vía. La vía es entrar en las cárceles uruguayas que no son la excepción a las cárceles latinoamericanas", complementó el exfiscal.