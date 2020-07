Interior creó brigada antidrogas en Montevideo y anuncia más allanamientos

El Ministerio del Interior ejecutó algunas de las primeras órdenes a horas de que comience a regir la ley de urgente consideración.

Este lunes se presentaron las autoridades que conformarán la Dirección de Coordinación Ejecutiva de la Jefatura de Policía de Montevideo y de la Brigada Departamental Antidrogas de Montevideo.

El comisario Ignacio González sera el coordinador ejecutivo de la Jefatura, quien se desempañaba como jefe de la Zona Operacional IV que abarca los barrios del oeste de Montevideo. Según indica la ley, el Poder Ejecutivo reglamentará este artículo, debiendo establecer la misión, organización, funciones, estructura de mando y funciones de coordinación.

Las cuatro zonas operacionales, de las que dependen las seccionales de la capital, estarán subordinadas a la coordinación ejecutiva, según expresa el artículo 54 del capítulo de seguridad de la ley N° 19.889.

En tanto, al frente de la brigada antidrogas de la Jefatura de Montevideo estará el comisario Yony Mezquita, quien se desempeñaba como jefe de investigaciones de Zona III, una de las más conflictivas y con peores índices de delitos de la capital

El ministro Jorge Larrañaga explicó que los únicos dos departamentos sin brigada departamental de drogas eran Montevideo y Canelones, y adelantó que próximamente se inaugurará la dependencia en la jefatura canaria.

"Todo el país va a tener su brigada de drogas correspondiente, sin perjuicio de la dirección nacional que tiene ese importante trabajo en todo el territorio y coordinara distintos esfuerzos", dijo Larrañaga en su discurso ante los efectivos policiales.

"Nuestro propósito es cortar cabezas, que son los grandes narcotraficantes, y los brazos que son las bocas de pasta base, que tanto daño hacen al tejido social de los uruguayos", enfatizó.

Larrañaga explicó que con la creación de la brigada de drogas en Montevideo se busca "intensificar el objetivo de llevar adelante allanamientos contra el narcotráfico y el narcomenudeo", encomendado por el presidente Luis Lacalle Pou. "Lo estamos cumpliendo en función de la mayor cantidad de órdenes de allanamientos que hemos obtenido de la fiscalia, que ha redundado en mas cantidad de procedimientos", explicó.

Al mismo tiempo, destacó la importancia de "actuar en el respeto a la Constitución y a la ley" para cumplir con los cometidos "que la ciudadanía requiere" en materia de seguridad.

En la Zona Operacional I asumió como jefe el comisario Líber De Los Santos, en Zona III lo hizo Germán Suárez y en Zona IV estará al mando Carlos Fuentes. El jefe de Policía de Montevideo, Erode Ruiz, explicó que ante estos cambios quedó acéfala la Zona Operacional II, pero a la brevedad se realizará el nombramiento.

Dirección de Seguridad Rural

Larrañaga informó que en los próximos 15 días se inaugurará sobre la ruta 5 en Florida la Dirección de Seguridad Rural. En este sentido, el ministro comentó que adquirieron 55 camionetas y 50 motos a disposición de la dirección, que trabajará en coordinación con el Instituto Nacional de Carnes (INAC), las intendencias y con la guardia de frontera dependiente del Ministerio de Defensa.

"No se concibe una dirección nacional aquí en el centro de Montevideo, por eso hemos elegido el interior, un destacamento de la policía sobre la ruta 5 que permite movilidad". En tanto, los recursos humanos serán distribuídos según las directrices de la lucha contra el abigeato de cada jefatura. Larrañaga estimó que unos 100 efectivos trabajarán allí.

Picanas no

La Justicia imputó a dos policías por el delito de abuso de funciones, luego de que utilizaran una picana eléctrica contra un delincuente detenido en la vía pública. Los efectivos están cumpliendo arresto domiciliario, luego que un Tribunal de Apelaciones confirmara el fallo de segunda instancia que confirmó el pedido del fiscal de flagrancia, Diego Pérez.

Al respecto, el ministro dijo que la propia policía inició la investigación, que ahora está en el ámbito judicial.

Larrañaga agregó que las picanas son "un armamento no letal que no está prohibído pero no forma parte del equipamiento policial ni hay instrucción de la policía", de utilizarlo.

"Yo no puedo saber qué tiene o qué porta cada uno de los mas de 30 mil policías que tiene el Ministerio del Interior", explicó.

Los policías detuvieron al delincuente el pasado 30 de junio en la zona de Pocitos, luego de constatar que estaba robando autos. El hombre estaba esposado cuando le aplicaron la picana, informó TNU.