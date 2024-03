Internaron a Felipe Pettinato otra vez por sus adicciones

En medio de las serias acusaciones de acoso sexual contra Roberto Pettinato, uno de sus hijos, Felipe Pettinato, tuvo que ser nuevamente ingresado en la Fundación Eira, un centro especializado en el tratamiento de adicciones. "Yo recibí un dato esta mañana y con el correr de las horas pude comunicarme con el entorno cercano al mediático que me ratifica la información", declaró Juan Etchegoyen en Mitre Live.

"Lo que me llegó a mí es que la situación en el exterior era inmanejable y que la familia Pettinato optó por una nueva internación para que se pueda recuperar, aunque no es fácil. Pregunté a la familia donde está internado, pero me dicen que no quieren decir dónde está su familiar, aunque la persona que me cuenta la data me dice que volvieron a internarlo en la fundación Eira, donde estuvo previamente, pero esto no está confirmado", aclaró el periodista.

Antes de concluir, enfatizó que el ingreso no habría ocurrido en las últimas horas, sino que se habría realizado hace meses. "No quiero confirmar que esto se debe a una recaída hasta que alguien de la familia hable, pero todos los caminos conducen a esto; hay que ser cuidadosos con lo que se dice. Quiero marcar algo importante: esto que te estoy contando no fue en las últimas horas, tiene casi dos meses y recién sale a la luz por la información que te estoy recibiendo", concluyó de manera contundente.

Tras la confirmación de la imputación por el delito de incendio seguido de muerte, vinculado al fallecimiento de su neurólogo y amigo Melchor Rodrigo en su residencia del barrio de Belgrano, Felipe Pettinato decidió apartarse de los medios y las redes sociales.

Ahora, su hermana mayor, Tamara Pettinato, confirmó que el joven fue nuevamente ingresado en un centro de rehabilitación por problemas de adicción.

"Ya que me consultan, lo quiero decir yo. Felipe está internado hace dos meses, no es de ahora. Parece que les llegó la información ahora y me preguntan. Está en una comunidad haciendo tratamiento otra vez, no voy a decir dónde porque entiendo que no hace falta", expresó la panelista y conductora en su programa radial en Radio Metro.

"Además hacen la amarillada de mandar drones para sacarle fotos y hacer la nota sobre cómo está ahora. En ese lugar hay un montón de gente que está luchando para salir adelante y que están haciendo un tratamiento que es muy doloroso para ellos y sus familias. Así que no voy a decir dónde está. Si lo averiguan, bueno que investiguen. No lo voy a decir y tampoco voy a dar más detalles, es un tema de salud mental y de adicciones que no es un tema para que llenen programas y estén paneleando y opinando de algo tan serio y delicado", concluyó Tamara.