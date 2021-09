Internaron a Mirtha Legrand luego de sufrir una descompensación

Mirtha Legrand, de 94 años, fue internada este jueves en el Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires luego de sufrir una descompensación, donde le hacen estudios médicos para evaluar su estado de salud.

La noticia se conoció luego de que el periodista de espectáculos Ángel De Brito, conductor de Los Ángeles de la Mañana (LAM), publicó en Twitter que la actriz y conductora comenzó a sentir un malestar por la mañana, por lo que un médico abordó a su domicilio y luego de revisarla "decidió trasladarla al Mater Dei, para realizar estudios mas exhaustivos".

Mirtha Legrand no se sentía bien esta mañana, un médico la visitó en su casa, y decidió trasladarla al Mater Dei, para realizar estudios mas exhaustivos. — A N G E L (@AngeldebritoOk) September 30, 2021

Héctor Vidal Rivas, asistente personal de Legrand, dijo en diálogo con el diario Clarín que la conductora deberá realizarse un chequeo general. Si bien algunos medios locales indican que la conductora debería someterse a una cirugía cardíaca para colocar un stent, Vidal Rivas desestimó las versiones en conversación con el medio Infobae: “Está en una habitación del sanatorio”, sostuvo.

Legrand apareció por última vez en su famoso programa, que se emite en la pantalla de Canal 13, en agosto cuando sus médicos le dieron permiso para volver a la conducción por una noche. “Qué rara me siento, pero feliz, feliz y contenta. ¿Saben cuántos días estuve encerrada? 300 días, sí señor, sin salir de mi casa, ni al balcón. Eso te altera, no te hace bien, no hace bien al cerebro”, dijo luego de la apertura de Almorzando con Mirtha Legrand. Allí agregó: “Yo soy grande, señores, soy una señora muy mayor, pero soy vital, me gusta la vida, me gustan mis amigos, disfrutar de la vida".