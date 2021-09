El colectivo Uruguay es Música reclama que se eliminen restricciones en los espectáculos

La asociación Uruguay es Música, integrada por representantes de artistas, gestores de salas, productores y gestores culturales, reclamó este jueves por la eliminación de algunas restricciones y protocolos en los shows en vivo, como la imposibilidad del público de estar de pie, así como pidió un incremento en los aforos permitidos.

El colectivo publicó un comunicado en el que reclama por las reglas vigentes para los eventos culturales en el contexto sanitario actual. "Mientras la vida vuelve a la normalidad en espacios abiertos y cerrados, y la rutina cotidiana parece haber dejado atrás a la pandemia, sigue habiendo un rehén para lograr un plan de vacunación total: la cultura", y plantea que la ampliación del 10% anunciada por el gobierno este miércoles "deja entrever nuevamente la falta de importancia que la cultura tiene en la agenda del país".

Uruguay es música denuncia lo que considera un trato diferencial a los shows musicales en comparación con los eventos deportivos e incluso los bailes. "Se puede bailar en un boliche pero ¿no se puede cantar parado mientras ves un show?", se pregunta la asociación. "¿Por qué no se consideran los shows de pie, si podés estar de pie en el Estadio o en cualquier parte? Hay artistas que requieren que sus shows tengan esa modalidad para volver a encontrarse con su público después de casi dos años sin trabajar", manifiesta luego el comunicado, resaltando además que Uruguay ya cuenta con el 70% de su población vacunada y que se ha alcanzado la inmunidad de rebaño.

"¿Cómo no se anunciaron aforos más grandes para eventos al aire libre después de la Rural Del Prado, que fue una locura de gente, como lo son cada fin de semana los espacios públicos?", interroga el grupo, que publica este comunicado luego de que la agrupación Unión Musical Independiente publicara un mensaje en una línea similar aunque más dura, en la que se reclama la eliminación de los aforos, de establecer eventos en los que solo puedan acceder personas vacunadas, y hasta que no se controle el uso de tapabocas "ya que no hay una justificación que lo amerite".

La Unión Musical Independiente considera que hay "hipocresía" en el establecimiento "de restricciones solamente para acceder a la cultura y no para entrar a shoppings, ómnibus, etcétera", y convoca para una marcha este viernes 1° de octubre a las 18 horas, coincidiendo con la celebración del Día internacional de la Música.