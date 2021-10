Inversores dulces y valuaciones altas: cuánto tiempo lleva construir un unicornio

Llegar a una valuación de U$S 1000 millones no se logra de un día para el otro. Detrás de cada nuevo anuncio de unicornio hay muchos años de trabajo e hitos cumplidos que parecieran estar culminando por estos meses.

Por varios años en la Argentina fueron solo cuatro: MercadoLibre, Globant, OLX y Despegar. Hasta que en 2019 Auth0 rompió la racha. Pero en lo que va del año se sucedieron 6 anuncios más: Vercel, Aleph, Mural, Bitfarms, Ualá y Tiendanube se unieron a la lista. Y la explicación a por qué se están viendo tantos unicornios tiene varias aristas.

Esta explosión se está viendo en toda América latina. Según la Asociación de Inversiones de Capital Privado de América latina (LAVCA por sus siglas en inglés), las rondas de Venture Capital (VC o capital de riesgo) están aumentando de tamaño a medida que los administradores de fondos internacionales apuntan a la región. Y el camino de aceleración de la inversión de capital riesgo que se produjo hacia fines de 2020 continuó en 2021. No solo se están cerrando más acuerdos (se registró un récord de 323 acuerdos cerrados en el primer semestre de 2021), sino que también las rondas de capital riesgo se están haciendo más grandes.

El tamaño promedio de una ronda de VC alcanzó los US$ 22,5 millones en el primer semestre de 2021, en comparación con U$S 9 millones que se registraron en el primer semestre de 2020. Esta consolidación de un ecosistema más maduro es lo que trajo la aparición de unicornios no solo en la Argentina, sino varios en Brasil, México y Chile (NotCo, el primero del país trasandino).

Sin duda la cantidad de unicornios que vemos responde a la cantidad de dólares que están entrando a la región. Según informó la misma entidad, la inversión de capital privado en América latina alcanzó los U$S 10.300 millones en 402 operaciones en el primer semestre de 2021. Esto fue más del doble de la cantidad desplegada durante el mismo período de seis meses en 2020.

"En 2020, por la pandemia, parte de los inversores hicieron un wait and see y se enfocaron más en apoyar emprendedores del portfolio que en invertir. Y eso que el 2020 fue un buen año, pero 2021 está 50% por encima de uno de los años récord. Eso que está sucediendo tiene una relación directa con los unicornios. Pero no es de un día para el otro, inversores que vienen hace años invirtiendo y desarrollando el ecosistema. Lo que sí sorprenden son los montos", menciona Juan Manuel Giner, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (Arcap).

Grandes jugadores internacionales están apuntando a la región, como SoftBank o Tencent. Pero ¿por qué hay rondas tan grandes? "Creo que nuestros mayores problemas como región son nuestras mayores oportunidades. La tecnología viene a aportar a problemas endémicos de la región, por eso Fintech está creciendo tanto, por ejemplo, porque la mitad de la población no tiene cuenta bancaria. La pandemia aceleró la transformación digital, y las empresas entendieron las necesidades. Lo que pasa en América latina no tiene que ver con la disrupción sino con la inclusión", amplía Giner.

Quien encuentra una explicación en la misma línea es Patricio Jutard, cofundador de Mural, que lo vive en primera persona: "Eso no es más ni menos que el mundo valorando más ese tipo de empresas de la economía del conocimiento, que resuelven problemas de la sociedad de forma digital. La pandemia, que hizo que el mundo se digitalizara, que un montón de dudas que tenía la sociedad sobre el futuro de la economía digital ya no existan más. Lo que hubieran sido 11 unicornios en los próximos cinco o siete años de repente se dieron todos juntos", analiza.

Un ciclo de éxito

Los inversores lo ven como ciclos. Según explica Carolina Dams, directora Académica y de Innovación del IAE Business School, saben que todo el proceso de llevar una idea a un producto, salir al mercado, conseguir más capital para crecer y después expandirse es un proceso que al emprendedor le va a demorar entre cinco y 10 años, con más capital que se va sumando a medida que conquista hitos.

Ese ciclo se está cumpliendo para muchos hoy por dos motivos. Por un lado, por el año 2010 comenzaron a surgir aceleradoras como NXTP y Wayra y luego se sumó el Fondo Fiduciario Para el Desarrollo de Capital Emprendedor (Fondce) para alentar el ecosistema desde el Estado, y a partir de ahí los emprendedores fueron creciendo y consiguiendo más capital. "No llama la atención que esto haya ocurrido. Posiblemente con una Argentina distinta esto podría haber ocurrido antes: podrían haber conseguido rondas más grandes en la Argentina para acortar un poco los tiempos", menciona Dams.

Por otro lado, la experta menciona como factor clave la llegada de nuevos fondos internacionales que inyectan capital. "El mundo está empezando a ver la región con más cariño. Es más simple llegar al financiamiento de afuera. Antes emprendedores que no les atendían el teléfono hoy están recibiendo llamados de fondos de afuera".

Sobre esto, Jutard agrega que hay un tema de la economía global que colabora. Se emitieron muchos dólares, justamente por la pandemia, y eso hace que el valor del dólar baje. Hay inflación en dólares y eso hace que haya más dólares circulando en el mundo y al mismo tiempo no hay muchas alternativas de inversión con buenos retornos.

"Entonces, aquellos inversores que tienen dólares por un lado quieren invertirlos (porque guardándolos pierden valor) y por el otro no encuentran alternativas que den mejores retornos que aquellos asociados a empresas de tecnología que están resolviendo problemas globales. Y, dicho sea de paso, la tecnología es lo que los hace escalables, globales, y que con un equipo no tan grande o sin maquinaria pesada, pueden resolver problemas del mundo entero", desarrolla.

Antes y después

Para muchos, el título "unicornio" es algo más marketinero. No es un objetivo en sí, pero es cierto que tiene un muy buen impacto en el ecosistema. "La valuación es anecdótico. Es una consecuencia de que nos vaya bien como compañía. Pero todo lo que sea medios mostrando emprendedores tiene un impacto positivo que genera que otros quieran emprender, que otros quieran animarse a tomar un riesgo, que creo que es lo que nos falta como sociedad en general", explica Jutard.

En línea, Dams opina que son excelentes noticias para el ecosistema porque genera muchas externalidades. "Una empresa que crece y es exitosa genera mucho valor económico y social y a su vez muchos emprendedores exitosos siguen aportando al ecosistema haciendo inversiones, que es lo que hoy se ve".

Sin embargo, los más escépticos ya están temiendo que esto se trate de una burbuja. "No me gusta hablar de burbuja. Pero sí puede pasar que proyectos que sean una idea y salgan a buscar capital estén valorizados altos. Hay que cuidarse de no estar validando ese tipo de valuaciones. Hay que aprovechar a visibilizar América latina y ser serio con las inversiones", advierte Giner.

Igualmente, la idea generalizada está en que es un error pensar a este fenómeno como exclusivo de un año particular, y para muchos esto recién comienza. "Si me preguntabas esto en el 2018 te hubiera dicho que es una locura o algo extraordinario. Pero hace cuatro años que los números muestran que esto no se detiene. Hay que seguir trabajando para que los proyectos sean sustentables. Hay que seguir haciendo las cosas bien para que no haya ningún caso que manche esto", concluye.

Fuente: El Cronista - RIPE