Investigación vincula a tropas uruguayas en Haití en abuso sexual y embarazo infantil

Una investigación publicada por The Conversation afirma que los cascos azules de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas (Minustah) abusaron sexualmente y embarazaron a niñas y mujeres en Haití, y luego fueron repatriados a sus países.

El informe elaborado por las docentes Sabine Lee (Universidad de Birmingham).y Susan Bartels (Universidad de Queen), indica que el 28,3% del personal involucrado en estas historias es de Uruguay.

Las investigadoras entrevistaron a aproximadamente 2.500 haitianos sobre las experiencias de mujeres y niñas locales que viven en comunidades que albergan operaciones de apoyo a la paz. De ellos, 265 contaron historias de niños engendrados por personal de la ONU entre 2004 y 2017, que fue el tiempo que duró la misión.

Las narraciones también revelan que las niñas de 11 años fueron abusadas sexualmente por las fuerzas de paz y luego fueron abandonadas, generalmente porque los padres eran repatriados.

El testimonio de un hombre de Port Salut –una comuna del sur– habla de "sexo transaccional" en el que las haitianas mantenían relaciones sexuales con los soldados a cambio de comida.

Otras relaciones fueron descritas como "más comprometidas y amorosas", como una mujer de Cité Soleil, quien dijo: “Estaba viviendo en Cité Soleil y tenía una relación de amor con un Minustah. Quedé embarazada de él ".

"En muchos casos, la diferencia de poder entre el personal de mantenimiento de la paz y las poblaciones locales permite a los extranjeros, a sabiendas o sin saberlo, explotar a las mujeres y niñas locales", afirma el informe.

Sienna Merope-Synge, abogada del Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití, habló con The Washington Post sobre la responsabilidad que deberían asumir las Naciones Unidas sobre estos casos. "No debería depender de una mujer emprender acciones legales en Uruguay o Nigeria: las Naciones Unidas deben garantizar que se pague la manutención de los hijos, y luego puede ir y recuperar ese dinero de cada país", dijo. "Es su lugar hacer eso, no una mujer en Haití tratando de navegar una acción legal internacional muy compleja".

Respuesta

Las Naciones Unidas respondieron al informe y señalaron que "tomaban en serio" a las acusaciones.

"Lamentablemente, hemos visto casos relacionados con el personal de mantenimiento de la paz de Minustah en los últimos años, aunque las acusaciones generalmente han disminuido desde 2013", señaló la ONU en un comunicado. "Nuestro enfoque coloca los derechos y la dignidad de las víctimas a la vanguardia de sus esfuerzos para prevenir y responder a la explotación y el abuso sexual".

Minustah ha sido el foco de denuncias de explotación y abuso sexual. Se ha vinculado al personal de mantenimiento de la paz uniformado y no uniformado con abusos de los derechos humanos, incluida la explotación sexual, la violación e incluso las muertes ilegales, informa el medio.

La ONU dice que ha recibido 116 denuncias de explotación y abuso sexual desde 2007, todas las cuales se refieren al personal de mantenimiento de la paz de Haití. Según sus datos, 29 empleados uniformados de mantenimiento de la paz están implicados en reclamos de manutención o paternidad de 26 mujeres y 32 niños.

Antecedente con uruguayos

En 2011 BBC informó la supuesta violación de un joven haitiano por parte de militares uruguayos de la misión de paz. E l episodio fue divulgado en internet mediante un video casero en el aparecen varios efectivos del contingente de cascos azules.

“En algún momento, en el video, parecen bajarle parcialmente los pantalones al haitiano, y uno de los soldados dice que está dispuesto a abusar de él. La imagen parece evidenciar que al menos lo intenta. Sin embargo, a los pocos segundos el haitiano ríe, lo ayudan a levantar y todo parece una broma de mal gusto”, afirmó el medio.