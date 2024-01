Isabel Díaz Ayuso: “Javier Milei es el político de moda en Europa”

Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, invita a los periodistas de El Observador España a una oficina luminosa del edificio en Plaza del Sol. Es el atardecer del martes 30 de enero y el Congreso de los Diputados acaba de votar contra la ley de Amnistía que impulsa Pedro Sánchez. Pero la crisis política del Gobierno no parece alterarle los nervios. Al contrario. Después de darle unos palos al presidente socialista, se sumerge en la gestión y en la ciudad que gobierna hace cuatro años y medio.

“Madrid está más de moda que nunca”, dice con naturalidad y pasa de los festejos por lo que será el Gran Premio de Fórmula Uno en la ciudad a los festivales de la Hispanidad que convocan a medio millón de personas. Parada firme sobre la glamorosa plataforma madrileña, Díaz Ayuso se ha convertido en una figura nacional que elogia a los presidentes Javier Milei y Luis Lacalle Pou. Que acusa al catalán Carles Puigdemont como presunto aliado de Rusia y que respalda sin hesitar la política de Israel desde los asesinatos, los secuestros y las violaciones que el terrorismo de Hamas produjo el fatídico 7 de octubre. Crímenes que otros dirigentes en España han extirpado quirúrgicamente de sus discursos.

“Solo pienso en el aquí y en el ahora”, explica Díaz Ayuso durante la entrevista. Pero hay muchos, entre sus amigos del Partido Popular y sus numerosos enemigos de la izquierda española, que palpitan o temen que la Dama de Chamberí siga escalando. Todos ellos saben que, desde Plaza del Sol hasta La Moncloa, hay apenas tres kilómetros y seis minutos en el moderno metro madrileño. Una distancia muy pequeña para esta mujer que, a los 44 años, ha recorrido un largo camino hasta convertirse en la dirigente política más importante de España.

“LA DE SANCHEZ ES UNA DERROTA ABSOLUTA; QUEDA COLGADO DE LA BROCHA”

- El Congreso acaba de votar en contra de la ley de Amnistía y en contra del Gobierno. ¿Qué costo político pagará Pedro Sánchez por esta derrota parlamentaria?

- Es una derrota absoluta y demuestra la profunda humillación a la que ha sometido al Partido Socialista. Pedro Sánchez ha cambiado el discurso en los últimos tres meses y donde veía racismos, xenofobia, terrorismo y toda clase de delitos, de repente ha encontrado a sus mejores amigos. Ha retorcido el ideario socialista, ha llevado hasta la humillación a cada uno de sus diputados, ha expulsado a todos los que no opinaban lo mismo, ha silenciado a los periodistas que estaban en contra, ha señalado a jueces. Es decir, ha mostrado su cara más autoritaria, dándole una patada al ideario socialista para quedarse colgado de la brocha, de una manera humillante. Demuestra que vive para su proyecto, para su supervivencia, sin darse cuenta de los daños colaterales que le causa a España entera.

- ¿Corre riesgos el mandato tan reciente de Pedro Sánchez? ¿Cree que podría acelerarse una moción de censura?

- Está todo en el aire, teniendo en cuenta que Europa no ve con buenos ojos todo lo que está intentando consumar el Gobierno, a la vez que cada vez salen más informaciones acerca de las injerencias de Rusia a través del proyecto independentista, mientras jueces muy valientes y comprometidos con el Poder Judicial siguen su trabajo adelante, investigando posibles delitos de terrorismo que hubo durante todo el proceso en Cataluña. A su vez, tiene una minoría parlamentaria, donde no le sobra un solo voto. Por tanto, la debilidad de este Gobierno es la máxima de esta Legislatura. Pero cuando un gobierno es débil también lo paga el pueblo entero, lo vamos a ver constantemente. Lo que pasa es que al proyecto de Pedro Sánchez no sólo no me importa, sino que no le deseo nada bueno. Pero el daño que le causa a España es lo que nos duele a todos.

- ¿Cree que Carles Puigdemont es un aliado de Rusia para perjudicar a la Unión Europea, como lo investiga la Justicia?

- Puigdemont, como su proyecto, nunca han sido los mejores aliados de España, todo lo contrario, y no les ha importado desestabilizar instituciones, las propias catalanas y las que hiciera falta. Ahora conocemos cada día nuevas informaciones que apuntan a su entorno, en relaciones con activistas rusos, y estamos conociendo todo al detalle en estos días. Veremos.

- ¿Cómo termina políticamente la crisis de la amnistía ahora que Pedro Sánchez sufrió esta derrota parlamentaria?

- No lo sabe nadie. Porque todo esto se entiende en clave para unas elecciones que se van a celebrar en dos años. Pedro Sánchez ha perdido todo el poder territorial en España y está intentando comprar las elecciones catalanas. Mientras los líderes independentistas no se fían de él, y quieren ser ellos los primeros en esas elecciones. Pero, a su vez, están retorciendo el Código Penal, eliminando delitos y redactando leyes según los socios de Sánchez que han cometido delitos. Entonces todo en un momento dado puede desmoronarse, y dejar una fractura irreparable a corto plazo en los jueces, por eso han hecho esas listas negras, y en la convivencia de los ciudadanos. No sólo en Cataluña, sino en España entera, que nunca había estado tan fracturada.

- ¿Por qué el Partido Popular no pudo desalojar a Sánchez del poder en las últimas elecciones?

- El Partido Popular ganó en casi todas las Comunidades Autónomas, ganó en las elecciones y consiguió mayoría en el Senado. Por el reparto de votos en las circunscripciones españolas, Sánchez pudo hacer temporalmente un proyecto, votando incluso con lo que él llama izquierda y derechona, lo que sería la derechona vasca y catalana. Es decir, contranatura. Es como si me dices que en Francia pactan Mélenchon y Le Pen. Así claro que no se pierden las elecciones, pactas lo que sea con quien sea, pero eso no es ganar nada. Eso es una farsa. Es cierto que nosotros no conseguimos los escaños necesarios, porque fragmentamos el voto con Vox; porque fallamos en algunas estrategias, al preparar una campaña basada en una victoria dada por supuesta, cuando no se tenía. Y también porque se celebraron en una situación totalmente anómala, porque en algunas zonas de España está prohibido hacer elecciones en esa época. Porque celebrar elecciones en España en mitad del verano es como hacerlas en Argentina el 15 de enero. A nadie se le ocurre. Bajó mucho la participación y hubo mucha desinformación en el voto por correo.

En cualquier democracia normal, una derrota parlamentaria de este calibre hace dimitir a un gobierno.



Sánchez ha sido humillado públicamente, pisoteado, con una ley de amnistía que vendían como impecable mientras todos sus socios insultan a los jueces.



España y los españoles no… — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) January 30, 2024

“SOLO PIENSO EN EL AQUI Y EL AHORA, PERO AL SERVICIO DE ESPAÑA”

- En su caso, obtuvo su reelección con mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid. ¿Piensa competir en algún momento por la presidencia de España?

- Madrid es un proyecto tan impresionante y hay tanto por hacer en estos años, y siempre al servicio de España, que no es una herramienta para otro escalón. Es como si fuera poco para mí, o no fuera suficiente, y es todo lo contrario. No sólo es un orgullo ser presidenta de todos los madrileños, que es la capital de España, sino de estar aquí y ahora. Es cierto que en política no puedes describir los escenarios, pero también es cierto que soy profundamente liberal, no tengo apego a la política. Vivo con total intensidad y libertad. Y sólo pienso en el aquí y en el ahora, pero al servicio de España desde luego. Para eso soy de Madrid.

- Tiene ya perfil nacional en España, pero hay quienes dicen que para ser presidenta debería reforzar su imagen en sitios como Cataluña, el País Vasco o Galicia.

- Madrid está compuesta de todas las formas de ser español. Es un cruce de caminos, el 45% de los que viven en Madrid no han nacido en Madrid. Y para conocer mejor Madrid hay que conocer mejor Cataluña, el País Vasco, e incluso Argentina y otros lugares del mundo, como hago. Porque así es como comprendo porqué tantos ciudadanos vienen a vivir entre nosotros, qué vienen buscando y qué quieren dejar atrás. Y como entender, por ejemplo, que la Fórmula 1 venga a Madrid venga de la mano de un empresario italiano y de otro empresario de Valladolid, y que presentara el evento una mujer canaria y que uno de los periodistas que contó el evento era asturiano. Eso es Madrid.

- ¿Y porqué viene la Fórmula 1 a Madrid y se va de Barcelona?

- Madrid está más de moda que nunca. Es una región profundamente solidaria y de ambición nacional, y que está viviendo su mejor momento. Nunca se había hablado de nosotros fuera, ni se habían ofrecido tanta cultura, tantos buenos eventos, tanta vida en las calles, tan buenos restaurantes, tanta apertura, tanta libertad. Y todo esto junto ha sido el escenario perfecto para que venga el mejor circuito de Fórmula 1 del mundo. Y lo digo porque se va a celebrar junto a un aeropuerto, un hospital público, a 15 minutos del metro del centro de Madrid y sin tener que fabricar nada artificial ad hoc. Y otra cosa mágica es la hispanidad. Desde que soy presidenta de la Comunidad, desde el primer día aposté firmemente por este proyecto de 600 millones de personas por todo el mundo. Llevo cuatro años y medio aplicando políticas muy dirigidas a esto, especialmente atrás del Festival de la Hispanidad, en el que ya lleva tres ediciones y en la última participaron 560 mil personas. Y los colegios de Madrid, donde por ejemplo un niño puede decir en clase soy argentino y estoy en mi casa. Contarse de donde vienen y qué comidas les gusta con colombianos o ecuatorianos. Es la cosa más bonita que he hecho en mi vida. Ver conciertos en la calle, donde disfrutan de sus bailes tradicionales y hay muchos que hasta se ponen a llorar. Esa apuesta por lo hispano ha hecho que la gente entendiera que no sólo en Miami tienen su casa, que me alegro, sino que en Europa también hay una casa que es suya y que es Madrid.

“MILEI HA CONSEGUIDO QUE EL MUNDO PONGA SUS OJOS EN ARGENTINA”

- ¿Qué opina de Javier Milei, el nuevo presidente de la Argentina? ¿Tiene planeado encontrarte con él?

- Sí, claro. Será todo un honor encontrarme con él. Es el político de moda en Europa ahora mismo y ha conseguido que el mundo tenga sus ojos puestos en Argentina. Eso significa qué si puede aplicar, aunque sea la décima parte de su programa, las cosas empezarían a cambiar mucho en Argentina. Porque, además, esa expectación que ha levantado hace que los inversores, las empresas, los talentos a poco que las cosas cambien irán de vuelta a la Argentina. Se que lo va a tener muy complicado porque hay mucho vividor de lo público, que llevan muchos años y los conozco bien, en lugar de cuidar lo público y quererlo de verdad al servicio de todos, lo hacen para tener sus negocios y su forma de vivir. Donde intentan que nada mejore, nunca al servicio de los ciudadanos, quitando el incentivo, las ganas de prosperar, de emprender y de luchar para crear una cultura de la subvención que funciona como una losa que acaba con todo. Romper eso sé que es complicado porque es romper con muchos intereses, pero si el pueblo argentino confía en lo que está haciendo las cosas van a ir bien. Es más, solo con las reformas que Milei aplica se pueden cambiar las cosas, porque lo contrario ya lo conocemos, y es pobreza masiva.

- ¿Hay comunicaciones entre ustedes para algún encuentro en el futuro inmediato?

- Bueno, ahora sé que tiene algunos viajes puntuales y sobre todo tiene que afrontar un legislativo que ha heredado, que es un contrapoder muy fuerte que no le va a ayudar por el momento. Entonces, primero tiene que tomar medidas muy complicadas y delicadas que debe afrontar desde Argentina. Pero, desde luego, será un placer verle, aquí en Madrid, o allí, en Argentina.

- ¿Qué consejo le daría en esta situación que describe, y a menos de dos meses de haber asumido como presidente?

- Yo no me veo con la fuerza para poder aconsejar a alguien que es presidente de una Nación, pero si pudiera decírselo sería saber qué te ha llevado a ser presidente, quién te ha votado y para qué, y ser fiel a ello. Le han pedido un cambio, la juventud se lo ha pedido, quienes lo han votado de manera mayoritaria como nunca se había hecho. La juventud le ha pedido que por fin haya futuro para Argentina, y entonces eso implica valentía, paciencia y también mucha pedagogía porque entiendo que algunos cambios van a estar sujetos a mucha demagogia. Tendrá que explicarlos con esa paciencia que se requiere cuando se aplican cambios así. Tampoco uno puede venir, arrasar y no explicar. Para que se demuestre que no se arrasa hacen falta esa explicación, esa transparencia, pero también firmeza. Y creo qué si lo hace así, las cosas irán muy bien.

“AL PASO QUE VA, ALBERTO FERNANDEZ ACABA ASESORANDO A SANCHEZ”

- Está viviendo desde hace algunas semanas en Madrid el ex presidente argentino, Alberto Fernández. ¿Qué opinión tiene de él y de su gobierno?

- Al paso que va, Alberto Fernández acaba asesorando a Pedro Sánchez. Porque ya estamos acostumbrados a esto. Quien arruina comunidades autónomas, regiones enteras, empresas y dilapida el dinero público, acaba en el proyecto socialista. Son dos primos hermanos.

- Los argentinos dicen que vienen del futuro, y que algunas de las cosas que vivieron se empiezan a ver en España. ¿Pedro Sánchez está en ese camino para repetir alguna de las cuestiones que aceleraron la crisis en Argentina?

- Eso me lo tomo a pecho. En mi campaña de mayo participaron muchos argentinos en mis mitines. Y todos me decían lo mismo. Háganos caso, venimos del futuro. También había venezolanos y colombianos que nos decían: yo ya perdí un país, no quiero perder otro. Porque ven en algunas cuestiones tintes parecidos, pero en la parte social es idéntica. Se persigue a los jueces; se distorsiona la verdad; se acaba con las empresas; se intervienen las empresas; se fomenta esa dicotomía falsa de rico-pobre, de hombre-mujer. Y por supuesto se abrazan todas las nuevas ideologías que fabrican problemas donde no los había para no hablar de los problemas reales. Se ataca la inversión; se usa la demagogia por sistema. Se ataca al adversario. Si tú tienes una alternativa a un problema, eso es que eres de una etiqueta determinada y por lo tanto te has de callar. Se torna en una subversión total y ordinaria de la verdad. Esa es la tónica y es lo mismo que hacen aquí. Lo que pasa es que nosotros estamos al comienzo del camino y en la Argentina llevan décadas. Pero acá no va a ser tan fácil ese camino, porque al final estamos dentro de la Unión Europea, todavía partimos de un colchón institucional y económico mejor. Si no hubiera cambio a la pobreza masiva, a la inflación desbocada y a esos salarios de médicos y de profesores que si yo los tuviera en España no podría vivir. A mi me echan de la política si yo dejo los salarios como se los han dejado en la Argentina.

- ¿Javier Milei está más cerca del perfil político del Partido Popular o de Vox?

- Yo creo que no tiene que ser de nadie. Milei tiene que ser él y luego las similitudes se van a demostrar con el tiempo. Porque también un político se va haciendo, según va gobernando y según pasan los años, cuando va tomando decisiones, va esquivando o enfrentando problemas. Es difícil. Creo que en la parte económica le veo muchas similitudes con nosotros, los populares, pero creo que no es momento de decir de quien es. No es de nadie.

“ME DA PENA QUE LACALLE POU NO PUEDA REVALIDAR SU MANDATO”

- ¿Y cómo ve a un liberal más a la carta, como es el caso del presidente Luis Lacalle Pou en Uruguay?

- Yo lo que veo es que Uruguay, y quizás esto sea meterme en donde no me llaman, me da pena que un presidente no pueda revalidar su mandato. Porque si para él fuera así estoy convencida que volvería a ganar. A él le sobra. Es una pena que, en un momento como este, con la gestión que ha realizado, con lo que se le quiere, no tenga la oportunidad de seguir. Eso es lo que lamento. Yo pienso que Lacalle Pou está haciendo una obra excepcional y que, además, hay un Uruguay que es sorprendente, que no lo tenemos en otros países, y es que las transiciones entre los partidos políticos son mucho más pacíficas y no se empieza por deshacer todo lo que hizo el gobierno anterior cuando era bueno.

- En la Argentina se envidia la normalidad institucional que tiene Uruguay, que incluye no tener reelección presidencial.

- Bueno, a lo mejor tiene eso de bueno. Que ningún político ahonda tanto su proyecto como para hacerlo inasumible para el siguiente. Pero yo sí pienso que es una pena que Lacalle Pou no repita su mandato. Y, a la vez, sí envidio un poco esa normalidad institucional que a veces nosotros no tenemos. Son formas muy diferentes de ver la vida. Entonces es que aquí hay que revertir mucho daño y no podemos dejar las cosas como el gobierno de Pedro Sánchez nos la ha puesto.

“SIN ESTRATEGIA, EL PROBLEMA DE LA INMIGRACION PUEDE MULTIPLICARSE”

- ¿Es la inmigración el principal problema de Europa y de España hoy, como se ve en muchos otros países?

- De Europa puede ser; de España no es el principal problema. Pero si no se gestiona bien a la larga puede serlo. Hay que tener en cuenta que en los próximos años va a haber países de África que van a tener más habitantes que toda la Unión Europea. Si no se hacen unas estrategias, el problema puede multiplicarse. Todavía no es el caso de España porque somos un país muy integrador, acogedor y luego porque, por lo menos en el caso de Madrid que conozco mejor, no hemos puesto en marcha políticas de ghettos, de manera que los inmigrantes se cierren en círculos. Aquí de dónde vengas, los inmigrantes de cualquier país han encontrado viviendas en lugares muy dispares y por tanto desde el primer día ellos y sus hijos se han comportado como uno más. Esto es así, nuestros mayores problemas no están ahí. Están en el envejecimiento de la población, que en cierto modo la inmigración lo arregla. Está también en que el gasto público empieza a crecer de manera desbocada frente al sector privado que no va a poder afrontar un país donde solo va a tener gasto público y sueldos públicos, a la vez que perdemos competitividad fuera de nuestras fronteras porque el Gobierno actual no ha tenido una política exterior que nos una a EE.UU. y a las naciones o potencias con las que sí compartimos una forma de ver la vida y los valores. Veo en los problemas de España el abandono total (también lo veo en la Argentina en la juventud, abandono total que les lleva después al desánimo y al desincentivo), porque se acaban muchos valores que nosotros teníamos de pequeños y que eran fundamentales para tener una infancia segura, y por tanto una adolescencia y una juventud libres. Creo que España tiene sus problemas muchísimo antes que la inmigración.

- Está el fenómeno de las islas Canarias y otros lugares, donde los inmigrantes llegan en pateras y en cayucos. ¿Qué solución ve para el fenómeno de la inmigración indiscriminada?

- Giorgia Meloni parece que está tomando en Italia algunas decisiones interesantes, yendo al origen en alguno de estos países porque hay que tener en cuenta que son gobiernos que están abandonando a su población, cuando no la están persiguiendo y dejando en condiciones infrahumanas. Y por eso se lanzan al mar a jugarse la vida con tal de vivir. O no ponen políticas activas que les den oportunidades en su tierra. No se puede mirar para otro lado eternamente. A su vez, tampoco se puede trasladar el mensaje, como hace Pedro Sanchez a través de las islas Canarias, de “tú ven a Canarias, yo te dejo en el aeropuerto de Barajas”. Eso, lo único que ha hecho es incrementar esa ruta, no hacerla decrecer. Luego, por nuestra parte, yo creo que el delito no va con la raza. Pienso que viene con la no integración; y por muchos motivos. He conocido gente que viviendo en Madrid no se integra, que no quiere trabajar ni aportar, que genera un odio sobre sí mismo y sobre todo lo que le rodea que le impide siquiera vivir cívicamente en sociedad. Hay que evitar que nada de eso suceda y para eso hay que trabajar en distintas vías: integrar desde el comienzo con educación, formación y oportunidades, y también a la inmigración de segunda generación que es la que vino aquí cuando sus padres decidieron emigrar y que en la adolescencia sufren mucho porque no se sienten arraigados ni a su país de origen ni a su nueva casa. Para ellos, hay que hacer políticas que les hagan vivir la vida que, sobre todo en la adolescencia, es una aventura. Lo que queremos para ellos son programas educativos y formativos que les estimulen y saquen lo mejor de sí mismos porque entre ellos hemos encontrado verdadero talento. Hay mucho talento en los jóvenes, pero muchas veces no lo encuentran y entonces se enredan en bandas, abandonan pronto los estudios. Hay que intentar que todos ellos tengan oportunidades, arraigo, que tengan ilusión por la vida. Por eso España es un país netamente seguro. No solo porque tenemos unas fuerzas de seguridad estupendas sino porque la inmensa mayoría de las personas que viven aquí tienen protección social y oportunidades. Por eso, tú puedes caminar por Madrid a altas horas de la noche y no te pasa nada y es un lugar seguro.

“YO SOLO PIDO QUE DEJEN A ISRAEL DEFENDERSE”

- Varios países de Europa dejaron de financiar a la Agencia de Naciones Unidas para Palestina, porque empleaban a terroristas de Hamás. ¿Cree que España, que hasta ahora se ha negado, debería también dejar de aportarles fondos?

- Yo no logro entender cómo es que puede haber gente que esté apoyando a Hamás. No logro entender cómo no se sabía que Hamás en Gaza tenía más de 700 kilómetros de túneles. Hay cosas que se me escapan por completo. Y lo siento profundamente injusto. Me parece que lo que ha pasado en Israel el 7 de octubre es un genocidio en toda regla: que hayan acabado con más de 1.200 personas de esa manera tan salvaje y cruel, con torturas, violaciones, ensañamiento de cadáveres, golpes. Todavía yo tengo aún las imágenes en la cabeza, cada vez que veo cualquiera de ellas no logro entender algo así, cómo exhibieron las víctimas y las muchedumbres empezaban a apalearlas. Nunca se le hubiera ocurrido a Israel hacer algo así. Todo me parece una perversión y una inversión de valores profundamente injusta para hacer creer al mundo lo de siempre. El relato antisemita de siempre. Yo solo pido que haya verdad y que dejen a Israel defenderse porque cualquiera que tuviera a las puertas de su casa semejante violencia y semejante amenaza, debería hacer lo mismo. Y después, cuando Hamas pase a la historia, ya se hablará de todo lo demás.

- ¿Porqué cree que hay tantos dirigentes políticos en España que, en este momento, atacan a Israel?

- Hay veces que es interés ideológico, ideología pura. Hay otras veces que es desconocimiento. O dejarse llevar por la mayoría. Queda muy bien mirar para otro lado y ponerse del lado que se supone que es débil. Quiero que quede bien claro: no hay ni qué explicarlo, pero es evidente que nadie quiere que muera nadie. Yo no quiero más que lo mejor para los palestinos. También son familias de muchos palestinos los que viven en Madrid y para los que yo soy su presidenta, pero aquí hay un interés político a gran escala que me parece repugnante. Y además va contra la verdad, contra todo principio y siempre pongo el mismo ejemplo: Tel Aviv y Madrid son las dos capitales del orgullo. Somos sociedades libres, con democracias consolidadas, con su separación de poderes, no sé qué más le tiene que pasar a Israel para entenderlo. ¿Tenemos que volver a un holocausto?, ¿a qué época de la vida y de la historia de Israel hay que volverse, y del pueblo judío para que otra vez la gente se ponga de su parte? Yo no entiendo que tengamos que volver a vivir escenas de ese tipo para compadecernos.

“HA LLEGADO EN EL MUNDO LA HORA DE HABLAR CLARO”

- Meloni gobierna en Italia, Milei gobierna en Argentina. Está yéndole muy bien en las primarias de EE.UU. a Donald Trump. Usted es la dirigente emergente aquí en España. ¿Qué significan estas señales políticamente?

- Bueno, que ha llegado en el mundo la hora de hablar claro. Que ya no podemos estar buscando la frase perfecta y políticamente correcta que es mentir, y que lo sabemos la inmensa mayoría. Yo creo en un país de contrastes, creo en la pluralidad política y es lo que aplico en Madrid con mis adversarios. Cada uno opina lo que quiere, la oposición tiene su espacio, pero hay que ser leales a las personas que te dan su confianza en las urnas. Yo gobierno para todos los madrileños bajo ese criterio. Lo que está mal, está mal, y se dice, y ya está. Y no se puede en la política ni quedar bien, ni eternizarse, ni a vivir con el lastre del qué dirán. Eso sí que es egoísta y es, a mi juicio, desleal. Entonces hay que hacer las cosas como uno considera que están bien, aunque es verdad que luego se ven a la distancia, evidentemente, porque luego cada dirigente es totalmente distinto. Pero probablemente sea por eso. Y cuando critican tanto a Milei, yo la pregunta que le hago a la izquierda es “qué mal habrán dejado ustedes el país entonces, ¿no?”. Hay que mirarse un poco. Porque la gente cuando vota de esa manera abrumadora a estos políticos será por algo. Estas cosas pasan por algo. El pueblo se equivoca, ojo, muchas veces, pero cuando van a la urna y decide un cambio, o decide que, en Madrid, un proyecto que empezó en 22 escaños pasara a 30, y después a 70, será porque sabe lo que quiere y cómo lo quiere.