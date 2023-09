Isabel Pantoja: "No le he hecho mal a nadie, los que me lo han hecho a mí sí que se tienen que arrepentir"

El Hormiguero regresó a Antena 3 después de las vacaciones de verano para estrenar su temporada número 18 y recibió para la ocasión a Isabel Pantoja.

La tonadillera se fundió en un largo abrazo con el presentador Pablo Motos mientras agradecía al público los aplausos, en su regreso al exitoso programa que en su anterior visita registró cinco millones de espectadores en promedio, el dato de audiencia más alto que obtuvo el programa de Atresmedia a lo largo de su historia.

Apenas sentada a la mesa, la invitada, que acudió para presentar su nuevo disco que homenajea sus 50 años en el mundo de la música, le confesó al valenciano que "en casa te vemos todos los días".

"Los últimos años de mi vida personal han sido duros, pero gracias a Dios y mi público, que son los que me dan la vida", dijo Pantoja.

"¿No te arrepientes de nada?", quiso saber Motos, a lo que la artista contestó: "No le he hecho mal a nadie, los que me lo han hecho a mí sí que se tienen que arrepentir".

La intérprete de Hoy quiero confesarme reconoció que han sido unos "años duros", pero quiso agradecer el apoyo que ha recibido de Dios y sus fans durante todo este tiempo.

"Por la gente que realmente me quiere, que son muchos. No os creáis que son pocos", advirtió Pantoja. Aunque la artista también quiso dedicar este nuevo álbum a su madre, que falleció hace dos años y era uno de los grandes pilares de la artista. Cuando la tonadillera vio una imagen de su madre, no pudo evitar emocionarse en directo.

"Yo tengo el recuerdo de ella, que siempre va a estar. Mi madre, desde que me parió, ha estado a mi lado y yo al lado de ella. Solo me he separado de ella para trabajar y tengo la conciencia absolutamente tranquila. Junto a mis dos hermanos, Agustín y Juan, que hemos estado con ella hasta el último minuto de su vida cuidándola. Es nuestra reina y sigue siendo nuestra reina", declaró visiblemente emocionada.

Pero en lugar de nombrar a sus hijos, prefirió volver a poner en valor el gran apoyo de sus seguidores: "Yo no les digo fans, porque para mí son familia todos. Yo los quiero porque, cuando me abrazan, es como si me dieran esa energía positiva que me dicen 'Isabel, no llores más, no te lo mereces'. Porque ya bastante he llorado y no pienso llorar más hasta que me toque", sentenció.