J Balvin se encontró con el papa Francisco: "Si le gusta el fútbol, le gusta el reggaetón"

Una veintena de artistas se reunieron este viernes con el papa Francisco en el Vaticano. Después de dos horas en las que el sumo pontífice destacó papel del arte en las sociedades, los asistentes tuvieron la oportunidad de tener unos minutos mano a mano con él.

El cantante y productor colombiano J Balvin calificó al argentino como "el papa más cool". "Es cool porque se muestra como es, con esta posición de tanta responsabilidad y privilegio actúa como si fuera la misma persona que salió de su barrio y esto es lo que todo el mundo dice. Es genuino, no pretende cambiar su esencia por ser el papa", explicó a los medios reunidos en rueda de prensa.

Visiblemente emocionado el colombiano se refirió a los orígenes del papa argentino y aclaró que habitualmente no habla de religión para no "imponerle ningún tipo de religión ni ideal" a sus fanáticos. "Solo el hecho de ver al papa Francisco te llena de satisfacción y además me enorgullece también que sea el primer papa latino (...) El papa Francisco ha aportado algo nuevo al Vaticano, a la religión católica y es ejemplar su humildad", dijo en declaraciones tomadas por la agencia EFE.

Después del evento el músico compartió algunas imágenes en su cuenta de Instagram. "Pocos nos tomamos selfies sonriendo y otra flow latino Gang con el Papa Francisco. Siempre en VIBRA ALTA, AMOR Y TOLERANCIA. Pd. Al final un video pa Que entiendan la vibra", escribió.

En el video de la última publicación un breve video que llamó la atención. Se ve a ambos tomándose fotos y al papa Francisco hacer un comentario cómico: “Mirá que sos travieso, ¡eh!”, le dice a Balvin entre y el artista se ríe con él.

"Estoy seguro que le gusta el reggaetón. Si le gusta el fútbol, le gusta el reggaetón", estimó el cantante después de la reunión. "Estuve hablando con él y tuvimos muy buena conexión, le voy a regalar un disco para que lo tenga", agregó.

En un breve comunicado del Vaticano, durante el encuentro el papa sostuvo que el arte "abre puertas, toca los corazones y nos ayuda a caminar adelante" y trae "el respeto por la persona, por el camino que recorre".

El papel del arte, explicó el Papa Francisco, es poner "una espinilla en el corazón, que mueve a la contemplación y la contemplación te lleva a un camino".

En este sentido, J Balvin se refirió a su actividad musical: "Yo puedo ayudar con mi música, con mis conciertos. La música es un medio para mandar mensajes positivos. Creo que puedo lanzar un buen mensaje con mis canciones, en las que se pueda hablar del amor, porque creo que Dios es amor y compasión".

La reunión se enmarcó en el “Primer Vitae Summit”, un evento de dos días organizado por la Fundación Vitae en el Vaticano, para promover el diálogo sobre las artes y el entretenimiento como elementos de transformación cultural.