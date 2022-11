Javier Chá: “Yo renuncié; había una banda de delincuentes que operaban en la Torre Ejecutiva y nadie renunció”

El exdirector de Casinos de la Intendencia de Canelones Javier Chá apuntó contra el gobierno al recordar los casos de Alejandro Astesiano (excustodio) y de Sebastián Marset (narcotraficante). Chá le presentó renuncia la semana pasada a Yamandú Orsi tras la viralización de un audio donde insulta a simpatizantes de derecha que votaron por Jair Bolsonaro tras el balotaje en Brasil.

“Yo renuncié, no voy a ser el único estúpido que renuncia por un audio filtrado. Hay audios filtrados con contenidos mucho peores y nadie renunció”, señaló Chá este lunes en VTV Noticias (VTV). Ejemplificó: “Había una banda de delincuentes que operaba en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva, a 50 metros de donde trabaja el presidente de la República, haciendo pasaportes truchos para rusos y nadie renunció. Se le ha dado pasaporte a un jefe de narcotraficantes (Sebastián Marset) que gracias a ello salió de la cárcel, y nadie renunció”. “Yo sí, no tengo ningún inconveniente porque he sido criado en esos códigos, antes que perjudicar a mi fuerza política. Pero nadie me va a tomar por mal compañero o por cobarde”, expresó.

Este lunes agregó: “Mandé un audio espantoso, horrible, estúpido, totalmente en broma. Una payasada. El amigo al que se lo envié lo compartió con otros amigos y llegó a tener un destino muy desafortunado. Lo reconozco, doy la cara. A diferencia de aquellos que me lo traficaron. Era (un audio) totalmente privado, entre dos personas. No hubo un grupo de nada”.

Chá dijo que no se justifica porque lo que dijo en ese audio es “espantoso”. Insistió: “No lo pienso, no pienso en nada de lo que dije. Me lo tomaron como si fuera un discurso. Reconozco que estoy incinerado públicamente tras esta situación. Estoy muy arrepentido después de haber afectado a gente como Orsi que es un amigo”.

El exjerarca, que seguirá en la militancia del Frente Amplio pero aclaró que no en este momento, pidió “perdón” a quienes haya “ofendido”. Y puntualizó: “A los que me operaron políticamente no les pido ningún perdón de nada”.