El responsable de viralizar el audio de Javier Cha dijo que fue un error suyo pero que no lo quiso perjudicar

El polémico audio que se viralizó del exjerarca de la Intendencia de Canelones, Javier Chá, tenía un destinatario y era un tal "Tito". El nombre de "Tito" es Roberto Balberde y en su programa "Mucho más que Turf", que se emite por Youtube, admitió su error de reenviar el audio. "La cagada es totalmente mía. Uno debe asumir cuando comete errores", señaló.

Balberde agregó que no tuvo intención de "perjudicar" a Chá y que no fue él quién filtró el audio a la prensa. "No lo filtré yo el tema. Alguien lo filtró. Y si lo hizo es responsabilidad mía. No me tengo que dirigir a nadie en particular ni voy a buscar culpables. Eso fue en un ámbito de diversión absoluta. Todos saben que yo soy votante frenteamplista, hincha de Nacional, pero no soy fanático de nada. No voy a insultar a hinchas de Peñarol ni a insultar blancos ni colorados", señaló.

En el audio, que provocó la renuncia del jerarca, Chá insulta a los votantes de Bolsonaro tras la victoria de Lula en las elecciones de Brasil: "Me aseguraron que una de las primeras medidas que va a hacer Lula es que va a localizar y a poner a todos los bufarrones que hay en la vuelta en Brasil en la frontera con Uruguay. Para que vayan todos los chupa pijas y todos los briscos y putos que hay en Uruguay, todos los briscos de derecha, todos los mamaderas de derecha, pueden ir a la frontera con Brasil a hacerse rajar el orto porque los van a coger bien cogidos a todos", señalaba.

“Es un audio que mandé a un amigo. Nos estábamos haciendo burlas. Él me tomaba el pelo con los ‘zurdos’, ‘comunistas podridos’, y yo le devolví un audio totalmente en broma, en joda. Se ve que le gustó y lo replicó para seguir la broma, y ahí se perdió”, señaló Chá, quien el lunes había negado en dos oportunidades ser la persona que se escuchaba en el mensaje.

El exjerarca frenteamplista admitió a El Observador que estaba esperando que Orsi volviera de Brasil —país al que asistió junto a José Mujica para acompañar a Luiz Inácio Lula da Silva— para reconocer la autoría del audio, así como poner a disposición la renuncia.

“Hoy (miércoles) lo llamé a Yamandú, le dije que le quería decir que el audio era mío, que lo reconocía y que me hacía cargo de la situación”, señaló Chá. “Fue una infamia, es una cama”, agregó y continuó: “Me tomaron por sorpresa, pero la responsabilidad es mía por haber enviado ese audio”.

Orsi dijo el miércoles a El Observador que “no es nada bueno lo que ocurrió, pero no cabía otra salida que aceptarle la renuncia”.