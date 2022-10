Orsi comparó a las elecciones en Brasil con "la salida de la dictadura en Uruguay"

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, comparó la jornada electoral en Brasil, que vivió junto al presidente electo Luis Inácio Lula da Silva y el expresidente José Mujica, con "la salida de la dictadura en Uruguay" debido a que fue una contienda entre "los partidos que tienen vocación democrática contra el autoritarismo".

"Llegué acá y me di cuenta que no era una campaña electoral donde vos enfrentás a la izquierda o el progresismo versus la derecha, esto es peor o más radical, es la democracia. Eso lo dijo 'Pepe' (el expresidente José Mujica) muy claro y tiene razón, los partidos que tienen vocación democrática contra el autoritarismo. Me hizo acordar mucho a la salida de la dictadura en Uruguay", expresó Orsi en entrevista con M24.

El pasado sábado Mujica dijo que era un "error" considerar que las elecciones de Brasil de este año eran una disputa "entre izquierda y derecha", sino que se trataba de "una elección entre democracia y autoritarismo".

El intendente estuvo presente en el búnker de Lula cuando se dio a conocer su victoria en la segunda vuelta con un 50,83% de los votos, contra el 49,17% que obtuvo el actual presidente Jair Bolsonaro. El jerarca dijo que vivió la jornada "con mucha alegría", pero también con "el nerviosismo de ir esperando el resultado" con "toda la expectativa de las cosas que podían pasar".

En este sentido, recordó que desde las filas de Bolsonaro "se utilizó todo el aparato del Estado para hacer las cosas legítimas y no tan legítimas como cortar las rutas", tal como informó el medio O Globo.

Para Orsi esta elección es un hecho "importantísimo" para América Latina: "No te olvides que hay varios actores fundamentales que son Brasil y México, y que van a tener que articular mucho. Después tenés como nunca antes había pasado a un país como Colombia con un gobierno progresista y sacás la cuenta y tenés en la región pesos pesados que tienen la posibilidad, a partir de cierta afinidad, de instalar a América Latina de nuevo en el concierto mundial diciendo 'acá estamos'".

Consultado acerca de si esta elección podría complicar las relaciones entre Brasil y Uruguay, el jerarca frenteamplista aseguró que el presidente, Luis Lacalle Pou, "va a tratar de generar una relación conveniente de los dos gobiernos". "Anoche lo saludó, todos nos sentimos conformes con eso porque es lo que corresponde, ya lo sé, pero no es mala señal", agregó.

También se mostró de acuerdo con el mensaje de Lacalle al mandatario brasileño, en el que manifestó su deseo de que en Brasil asuma un gobierno "que entienda que hay que modernizar el Mercosur y abrirlo al mundo". "Es así como se tiene que discutir este tema. Nunca me gustó que saliera del presidente uruguayo solo diciendo me integro con quien quiera, le guste o no le guste al Mercosur", expresó el intendente.

"Le levanta un centro y Lula se lo devolverá, no tengas dudas, y va a profundizar sobre el tema", remarcó Orsi.