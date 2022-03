Jefatura de Paysandú impulsó test para conocer "la diosa que llevas dentro" por el 8M

La Jefatura de Policía de Paysandú impulsó una actividad para "descubrir las diosas que llevas dentro" en el marco de las actividades por el Día de la Mujer, informó la activista Marina Morelli y confirmó a El Observador el jefe de Policía del departamento, Eduar Álvez. A raíz de las respuestas que las funcionarias ofrecieran al cuestionario, obtendrían el resultado de a qué "diosa" corresponden.

"Fue una charla a las mujeres, se invitó a personal del batallón, de Prefectura, vino la diputada (Cecilia) Bottino del Frente Amplio, estuvieron varias edilas del departamento, estuvo una magistrada, fiscales, personal del hospital local...", sostuvo Álvez. Bottino se expresó en su cuenta de Twitter al respecto: "A mí no me llegó el formulario. Asistí un ratito y la síntesis fue: sos Afrodita si sos feminista y 'vas a la marcha'. Lo peor es que con las tres que escuché eran 'vírgenes'. Volvé July Zabaleta, te lo ruego!!!".

Uruguay 2022 8M Actividad "Te invitamos a descubrir las diosas que llevas dentro". Si no se tratara del Ministerio del Interior encargado de la política pública en materia seguridad de las mujeres, quizá sería gracioso. Pero no lo es. pic.twitter.com/BSSodrmfZM — Marina Morelli Núñez (@MorelliMarina) March 8, 2022

El jefe policial manifestó que el cuestionario lo formuló la psicóloga social Carla Manrique, a quien conocía de la Jefatura de Canelones. Fue "en el marco de hacer una actividad diferente por el 8 de marzo, me pareció que había que apoyar". "Creo que no todas deben de pensar de la misma manera, todas las mujeres... Si es que luchan tanto por los derechos, ¿cuál es el problema si piensan diferente? No le veo el problema", complementó.

Consultado sobre si se tocaron otras aristas de la temática o se mencionó la marcha feminista que se llevó a cabo en el departamento, contestó: "No, se habló puntualmente de 'las diosas que llevamos dentro'". Fue una charla "entre mujeres, por y para las mujeres", de la que él no participó, aclaró.

La primera pregunta apunta a identificar qué es lo más importante para cada mujer y las opciones son: “A. El casamiento, tener éxito en mi vida de pareja”, “B. Tener hijos”, “C. El amor y la pasión”, “D. Mi trabajo, el éxito profesional”.

Mientras que la número 4 advierte sobre la vida sexual. Las opciones eran: “A. En la búsqueda del placer mutuo. Cada cual da y recibe recíprocamente. B. Hago el amor para estar encinta. El sexo me atrae poco, prefiero la ternura. C. Fácilmente excitada. Me gusta mucho hacer el amor, intensamente. D. Lenta a poner en marcha. Mis pensamientos ocupan todo el espacio”.