Jerarca argentino sobre apagón: la posibilidad que vuelva a repetirse en 10 veces es 0

El secretario de Energía, Gustavo Lopetegui,sostuvo que no tiene todavía la razón del apagón masivo que sufrió nuestro país durante el día domingo. Pero sobre la posibilidad de que vuelva a repetirse dijo que "de 0 a 10, la posibilidad es 0".

"No podemos hacer ninguna hipótesis de qué pasó porque no tenemos la información necesaria. Estas cajas negras eléctricas tienen miles de datos de cada transacción que estaban dando y en 72 horas las empresas tienen que brindar esa información. Con la información, Cammesa va a realizar el estudio y en 15 días vamos a saber qué ha sucedido", dijo Lopetegui con Luis Novaresio.

"Entre el momento que se produce la falla simple y el sistema, es imposible haber tenido una alerta porque no hay intervención humana, lo hacen las computadoras. Esto es algo muy grave que no debería haber pasado, no debe pasar", armó el secretario de Energía.

"De 0 a 10, hay 0 posibilidades que vuelva a repetirse. No tiene que volver a repetirse",sentenció Lopetegui en Radio La Red.

Qué pasó

La falla por la que ayer se quedó sin energía eléctrica todo el país y que demoró hasta 10 horas en normalizarse fue imprevista e inusualmente grave por su magnitud, pero el sistema eléctrico estaba preparado, según contaron los técnicos consultados por este diario.

"Lo que pasó fue un hecho inesperado pero previsto, para el que los operadores del sistema estaban preparados", comentó un ingeniero que se desempeña en la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), que prefirió mantener su nombre en reserva.

Fue la primera vez en la historia que el sistema eléctrico argentino enfrentó el Procedimiento Técnico número 7, de "recuperación de colapso total". Este proceso es permanentemente ensayado para verificar las posibles respuestas que podrían tenerlos operadores, pero nunca se había puesto en práctica real. Se trató del primer blackout.

Las tres centrales nucleares argentinas (Atucha I y II y Embalse) quedaron fuera de servicio en un primer momento. Atucha I ya lo estaba desde antes del apagón, mientras que Embalse fue a "parada fría" hasta la noche de este lunes y Atucha II empezó a operar a baja potencia: hacia la noche se acercaba a los 300 MW.

Los procedimientos de seguridad indican elevar muy progresivamente la potencia después de un apagón de estas características.