Jerarca de Canelones dijo que ya recibieron "llamadas" para financiar obras truncas tras desaprobación del fideicomiso

El director institucional de la Intendencia de Canelones, Gabriel Camacho, señaló que la comuna ya ha recibido "un montón de llamadas de interesados en financiar esas obras que quedaron sin sus fuentes de financiación basadas en el endeudamiento a largo plazo", tras la desaprobación del fideicomiso por parte de la Junta Departamental.

"Hemos recibido ofertas hasta de bancos europeos, de inversores institucionales como las Afaps. Hoy por hoy hay muchas alternativas, incluso de los propios proveedores. No solo se presentan a licitaciones sino que ofrecen créditos. Sobre esa base estamos rehaciendo para poder cumplir con lo deseado", aseguró Camacho en una entrevista con el multimedio local, Metropolitano.

Camacho agregó que estas formas de financiar las obras "se analizarán en las próximas horas". "Aunque la realidad es que se dijo que no a la realización de algunas obras y se encontró de alguna forma la excusa en un endeudamiento en donde el mundo que analiza y define esas cosas opina completamente distinto", afirmó.

"Acá hubo una intención política de no acompañar este proceso en el que después intentaron agregar definiciones de otro tipo que no son consistentes. Acá hay unas obras que estaban planteadas que no serán financiadas por esta forma que se había planteado. Obras necesarias para la gente y a su vez (para) la necesidad de reactivar el mercado por lo que genera en Canelones una inversión de U$S 80 millones. Ante una situación política bien clara, buscaremos todas las formas que haya a nuestro alcance para cumplir con los objetivos planteados", señaló.

El plan de la Intendencia de Canelones era destinar US$ 37 millones a consolidación de barrio –pavimentación, iluminación y obra de cordón cuneta en los 30 municipios–; US$ 10 millones para obras de arquitectura de acondicionamiento de espacios públicos en nueve municipios; US$ 10 millones para renovar los camiones de recolección de basura; US$ 5 millones para comprar ómnibus eléctricos y proyectos culturales. Después, los otros US$ 18 millones eran para el corredor metropolitano y, en caso de que no se concretara, ese dinero iría a caminería rural.

Estas declaraciones de Camacho van en sintonía con lo expresado el pasado jueves por el intendente de Canelones Yamandú Orsi que criticó que la oposición en Canelones no haya acompañado su propuesta de fideicomiso por US$ 80 millones para obras del departamento. Además, señaló que la Presidencia de la República “intervino” y “presionó” a ediles blancos y colorados para que votasen en contra en la Junta Departamental. Los 20 ediles del Frente Amplio votaron en bloque y a favor, pero se necesitaban 21 votos.

“La Presidencia de la República intervino directamente y presionó de manera inédita a los ediles para doblegar su voluntad. Parece que molesta que a Canelones le vaya bien. Como se dice en campaña: el diablo metió la cola”, apuntó el jefe comunal en un video difundido la tarde del miércoles pasado en el canal de YouTube Canelones con todo.

Ante esta declaración, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado señaló que las acusaciones eran "falsas e inaceptables". "Hay que desdramatizar un poco el tema. Yo sé que puede generar un poco de frustración este instrumento; se buscarán otros que consigan financiar otro tipo de obras", dijo a Radio Universal.