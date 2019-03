La jerarquía de Los Teros para darlo vuelta ante Brasil y cerrar un torneo histórico

Autoridad. Así se podría resumir lo de estos Teros en la Americas Rugby Championship. Un semana después de una de las victorias más resonantes de los últimos tiempos, el desafío esta noche de sábado era duro: un Brasil crecido, confiado tras también hacer un torneo histórico, y con un scrum del que habla el mundo entero. Los Tupis exigieron a fondo a Los Teros, pero este equipo celeste tiene oficio. Y sabe ganar jugando rugby de lujo, como en Seattle, y poniéndose el overol para encontrar la manera que sea necesario para imponerse. No fue lindo, no fue visto, si fue emocionante. Y a diferencia de la trabajosa victoria ante Chile, esta vez Brasil obligó a buscar todos los atributos posibles en el cajón Y lo encontró en una mezcla de la convicción por atacar y del poderío de los forwards.

Fue 42-20, aunque en algún momento del primer tiempo era 15-3, y al arranque del segundo tiempo era 14-20. Fueron 28 puntos seguidos de Uruguay, y seguramente la mayor virtud sea que nunca se desesèró. Ni cuando los brasileños encontraban espacios por afuera de primera fase, ni cuando su crum iba hacia adelante con facilidad o cuando en el arranque ganaban en el contacto. Con oficio, Uruguay siguió apostando a lo que consideraba necesario, sin patriadas desesperadas, ni salidas de tono. Y así, cuando a Brasil se le acabó la gasolina, la celeste se apropió del juego para sacar todo su repertorio en el tramo final.



Los norteños arrancaron mejor, ganando el contacto, consiguiendo algún penal en el scrum y agregando el juego por afuera que faltó ante Chile, sobre todo jugando desde el line.Uruguay tampoco ayudaba con su indisciplina y sus errores de manejo, que le cortaron algunos atisbos de juego prolijo y penetrante.

Pronto Los Teros estuvieron 15-3 abajo, por un try que nació de un tackle fallado en mitad de cancha y luego un penal y juego rápido de Reeves.

Pero la siguiente jugada habló mucho del estado mental de Uruguay esta noche y en estos tiempos. Un penal en la salida brasileña daba la alternativa: ¿penal o touch? Con un 3-15 adverso, con un scrum que era dominado, con un tackle que no estaba firme, la tentación de ir al touch para tratar de acercarse rápido estaba, Pero Berchesi pidió palos. Iban solo 25 minutos, y el equipo sabía que esos 12 punto de diferencia se podían revertir si el equipo ajustaba.

Los Teros no fueron una maravilla a partir de ahí, pero empezaron a solucionar los problemas de a uno. La defensa se pareció más a la del resto del torneo, se empezó largar más a jugar. No sintió la presión del score, de una posible historia victoria brasileña, de borrar con el codo lo escrito con la mano una semana antes en Seattle,

Empezó a mover la pelota con velocidad, a ser duro en el contacto, a intentar liberar rápido,. Y empezó a forzar los penales brasileños, sobre todo por offside, cuando intentaba neutralizar la velocidad celeste con presión arriba. Atacó desde el fondo, jugó pelotas arriba, y finalmente tras un penal llegó la patada al touch y el line y maul de Kessler, para el 15-11 con el que se fueron al descanso.

En el arranque del segundo tiempo Uruguay mantuvo esa actitud de dominar el contacto y largar su juego, y tuvo un nuevo penal de Berchesi para l 15-14. Sin embargo, Brasil volvió a mostrar señales para complicar . Una larga jugada de varias fases -y buena defensa uruguaya- tras otro quiebre de primera fase desde el line, terminó en scrum celeste, pero la mejor formación del partido, Brasil recuperó la pelota y tras 2 fases llegó al try contra la bandera para el 20-14.

You do not want to be 5-meters out against a @brasilrugby scrum 💥#ARC2019 pic.twitter.com/XJNczKvWld