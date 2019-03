Política, inclusión, competencia y dinero: claves de la discusión más grande del rugby mundial

Escocia e Italia de un lado con respaldo de los países del Seis Naciones; los países emergentes -con Agustín Pichot capitanéandolos- del otro. Y Francia y Sudáfrica que pueden ser el fiel de la balanza. En eso está la gran batalla del rugby mundial que libra por estas horas, y que tiene al deporte en medio de un estado de revolución.

World Rugby publicó este miércoles un extenso comunicado y un video, dando lo que se le reclamaba hace días: detalles sobre la Liga Mundial, el proyecto del que solo se habían escuchado versiones, algunas muy perjudiciales para las naciones en desarrollo porque podría generar una grieta gigante al crear una liga cerrada entre los 12 mejores equipos del mundo.

Aquí, una guía para entender lo que se habla, los planes anunciados y las negociaciones tras bambalinas.

Tras días de extrema discusión y críticas en redes sociales, World Rugby salió al paso este miércoles y comunicó su idea: una Liga Mundial compuesta por dos divisiones de 12 naciones cada una, más una tercera de 32.

World Rugby has moved to clarify the organisation’s position on the merits and structure of a Nations Championship concept in advance of key meetings in Dublin next week. pic.twitter.com/NlefufHdxf