Pichot y la polémica por el calendario del rugby: “Ahora la cancha está embarrada”

El rugby mundial atravesó una enorme polémica en las últimas horas, luego que se conocieran detalles de un proyecto para crear una liga mundial entre las 12 mejores selecciones del mundo, que dejaría fuera al resto de las naciones rugbísticas del planeta. El argentino Agustín Pichot, vicepresidente de World Rugby, fue el impulsor de la idea original, pero con una diferencia clave: que incluyera ascensos y descensos. Y por eso salió a criticar el plan de la liga cerrada, así como su filtración. En esta entrevista, el Nº2 del mundo rugby habló con El Observador sobre la crisis del rugby mundial.

¿Se murió el proyecto de Liga Mundial?

Es raro, es como que salga a la luz un proyecto que nunca fue ni siquiera aprobado. Lo dije en Twitter bien claro, porque me llamó la atención de golpe: se tomó una de las muchas opciones que podía tener la liga, siendo ésta la peor. Una de las opciones es que se dejaran 12 países con Fiji, siguiendo el ranking, y otra la que trascendió metiendo a Japón y Estados Unidos por el valor comercial. Esto nunca lo votaría porque iría en contra de lo que son los últimos años como presidente de Americas, y lo que hecho de promover el rugby en países como Brasil, Canadá, Estados Unidos, Uruguay, Chile. Sería una contradicción para mí decir estamos invirtiendo todo eso para que crezcan, y después que ellos no tengan lugar para ascender entre los 12 mejores. Nunca lo haría, es ir contra el juego. Por eso nos llamó la atención a todos que hayan atacado desde ese lado con una sola visión de un proyecto que igual no hubiese pasado nunca. O por lo menos nunca lo hubiésemos votado. Nunca. Mi proyecto original era 12 más 12 con ascensos y descensos. Siempre fue igual.

¿Nunca se llegó la discutir un formato concreto?

Hay un montón de formatos puestos sobre la mesa, en un momento eran 12 más 10, otro era 12 más 16.

Todo el debate sobre un nuevo formato de competencia del rugby de selecciones derivó en un club cerrado de los 12 mejores, sin chances de ascenso. Sería desastroso para las naciones emergentes, y para el crecimiento global del rugby https://t.co/9a5Y78na7c — Ignacio Chans (@ignaciochans) 28 de febrero de 2019

¿La batalla contra la falta de ascensos estaba perdida o aún se estaba dando aun cuando saltó la polémica?

La batalla se está dando, y por eso la cancha ahora está embarrada. Empiezan a poner en jaque que esto era para los grandes, para sacar del medio a las islas. Ese no es el eje, el eje es la expansión del rugby. Lo dijo Nueva Zelanda en su comunicado, también la Unión Argentina de Rugby (UAR). No es para nada más que algunos países.

¿De todos modos, era suficiente solo con agregar ascensos y descensos?

Ascenso y descenso y 24 países en un Mundial. Eso te da que el rugby crezca. Crecer para que se haga un Mundial de 24 equipos y una competencia de 12 más 12. Estando en el grupo que estés vas a tener competencia regular, cosa que hoy no pasa. Vos lo sabés por Uruguay: año tras año tienen que salir a buscar una Nations Cup, que te ayuden a ir de gira, o la Americas Rugby Championship. La tenes que remar todo el tiempo.

¿Cómo se sigue después de todo esto?

Ayer hubo una conferencia telefónica con el Exco (Comité Ejecutivo de World Rugby), se habló de que nunca se había tratado el tema de cerrar el grupo, y menos cerrarlo con Japón y Estados Unidos. Ahora tenemos una reunión en 10 días, y veremos cuáles son las opciones para seguir, para que el Consejo decida cuál es el formato, para seguir avanzando, si se avanza, y si los stakeholders deciden ‘no, con ascenso jugamos o no’. Y ahí tendrá que ir a una votación en el Consejo para ver quién quiere ascensos y descensos y quién no.

Mucha gente no se sintió consultada: las islas, los jugadores...

Todos estaban siendo consultados. El problema es que los jugadores sintieron que todavía no se había cambiado el formato de noviembre y de los viajes. Pero eso todavía no se había discutido. Hasta que no esté el producto en fechas no podes discutir la cantidad de fechas. Es fundamental que los jugadores tengan su visión de esto. ¡Son los que juegan!

Hay muchos intereses de poder y muchas veces no tienen que ver con el crecimiento del juego. Pero no te voy a decir yo quiénes son.

¿Te sorprendió la carta del Sindicato Mundial de jugadores?

No. Yo hablé con el presidente antes que saliera el comunicado, me llamó para comentarme. Le dije que era una lástima que no se haya hablado antes pero que no había nada definido. Ese es el problema, creyeron que estaba definido y salieron a marcar presión, lógicamente. Pero no estaba definido. Es una cuestión de seguir hablando.

Se habló que hubo estudios para decidir el formato, pero tampoco se hicieron públicos.

El tema de la liga es una decisión estratégica: es analizar estratégicamente qué está pasando en los tests de junio y noviembre, cómo pierden interés. Al margen de los estudios vemos cómo se va dando la reacción de los fans, como para un jugador no es relevante jugar junio y noviembre salvo el orgullo de por jugar por su país, pero no hay competencia. Se viene hablando hace muchos años. Fue una decisión a analizar para ver si se podía armar una liga para cambiar esto. Y para que tenga más relevancia el rugby internacional durante el año.

¿Cómo le explico a Brasil o Uruguay o Chile que en los próximos 20 años, o hasta 2030, no van a tener partidos relevantes en sus calendarios? ¿Cómo le explico a Uruguay, que está invirtiendo, que solo van a poder clasificar a un Mundial?

¿A alguien no le sirve que se avance con ese proyecto?

Hay muchos intereses de poder y muchas veces no tienen que ver con el crecimiento del juego. Pero no te voy a decir yo quiénes son.

¿Detrás de la crisis de los últimos días hay un intento de que el proyecto fracase?

Si. 150% seguro te lo digo.

¿Tu intención es seguir buscando una vía para que salga?

Vuelvo a lo siempre: ¿cómo le explico a Brasil o Uruguay o Chile que en los próximos 20 años, o hasta 2030, no van a tener partidos relevantes en sus calendarios? ¿Cómo le explico a Uruguay, que está invirtiendo, que solo van a poder clasificar a un Mundial? ¿Y que además van a seguir siendo 20 equipos? ¿Cómo le explicás si no hay competencia nueva, si no hay un camino para estar entre los mejores 12? Si no lo puedo lograr me iré a mi casa, ya lo dije en setiembre: si no podemos hacer crecer el deporte me voy a mi casa. ¿Para qué quiero estar?

Mi propuesta fue siempre igual. 12 +12 con ascensos y descensos con buen descanso para los jugadores. Nada esta cerrado y dudo que se cierre; pero no sera por voluntad de los que queremos que el rugby crezca en el mundo. — agustin pichot (@AP9_) 28 de febrero de 2019

¿Cómo se soluciona la traba de que el Seis Naciones es intocable?

Preguntale al Seis Naciones, no puedo contestar por el Seis Naciones.

También se te criticó mucho por ser miembro del board de USA Rugby y que éste fuera uno de los grandes beneficiados.

Nunca tomaría una decisión a favor de mis puestos en un board por sobre el juego. En Estados Unidos, al igual que en la UAR, al igual que en cualquier otro board que pudiera integrar. Tiene que ganarlo con el juego, estar en el lugar que le corresponda por el juego. Nunca pondría una decisión comercial por encima del juego, estado o no en un board. Y por más que no estuviera en el board de EEUU no lo decidiría desde World Rugby. Por eso, con Argentina, fue tan importante mi lucha en 2008, porque merecíamos estar. Por el juego. Y por eso ganamos la pelea.

¿Es la decisión más importante que el rugby tiene enfrente?

Yo creo que si, la más relevante por lo menos.

¿Toda esta polémica te sacó ganas de seguir?

No, a mi no. Estoy acostumbrado a que me arrastren de un lado para el otro, ya me pasó en el rugby argentino. Son momentos coyunturales. Al revés, no me molesta. Me desilusiona un poco por parte de personas que confiás, pero no importa, hay que seguir para adelante. Pero no se trata de mi, yo solo quiero lo mejor para el rugby.