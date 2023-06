Jey Mammón reapareció en público luego de las denuncias de abuso

El conductor argentino Jey Mammón tuvo su primera aparición pública tras las denuncias de abuso sexual hechas contra él por parte de Lucas Benvenuto el pasado mes de abril. Este sábado, el presentador fue al teatro en Buenos Aires, a ver el espectáculo de su colega Baby Etchecopar en el teatro Ópera de la avenida Corrientes.

Acompañado por Gustavo Sofovich, hijo del histórico productor televisivo Gustavo Sofovich, Mammón llegó al teatro caminando, saludó y se sacó fotos con todos aquellos que le pidieron.

"En vez de sacar el perro a pasear, me sacó a mí", dijo el conductor sobre sus acompañantes, mientras las selfies, los besos y los saludos se repartían en la entrada del teatro.

Mammón también habló sobre los próximos premios Martín Fierro, en los que se maneja que el canal Telefe, donde el conductor trabajaba como presentador de La peña de Morfi, tomó la decisión de no invitarlo y de no postular el programa.

"¿Todo sería para que yo no esté? No creo que Telefe esté pensando en no invitarme a los Martín Fierro, de verdad no lo pienso", dijo Mammón al programa argentino Socios del espectáculo, sobre esa situación.

"Mi cabeza en este momento no está puesta ni siquiera en la vuelta a la televisión", agregó. "Me suena extraño que le busquen una vuelta para no invitarme y me parece extraño que Telefe no me quiera invitar".

Sin embargo, Mammón comentó que en caso de ser invitado, asistirá a la ceremonia.