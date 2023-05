La condición obligatoria que le exige Telefe a Jey Mammon para volver a la pantalla

Jey Mammon rompió el silencio y habló sobre la denuncia legal que caerá sobre Lucas Benvenuto, el joven que lo acuso de haberlo abusado sexualmente cuando él era menor de edad. "Todos los que mintieron tendrán que responder en la justicia", lanzó.

Luego de quedar envuelto en un escándalo mediático, el ex conductor de La Peña de Morfi decidió regresar al país e iniciar un juicio por "falsa denuncia" tanto contra el joven, como hacia aquellos profesionales que "se hicieron dueños de una mentira".

Así lo aseguró, en diálogo con A la Tarde de América TV. "Primero fue una patada en la cabeza, pero los no hechos siguen siendo los no hechos", ratificó, con respecto a la acusación de una presunta violación hacia Benvenuto.

"No me gusta hacer show ni circo y de las cosas serias menos. No me gusta anticipar lo que va a pasar", sostuvo Mammon, aunque confirmó que iniciará un proceso legal: "Están trabajando sobre eso (...) Yo me dedicó a ser un artista, para lo legal hablen con los abogados".

Sin embargo, salió a la luz la verdadera intención de empezar una denuncia pública.

La condición que Telefe le puso a Jey Mammon

Según informaron en América, la producción de Telefe le habría puesto una condición al conductor para que pueda volver al canal (Desde que se conoció el caso, Jey Mammón no volvió a conducir el programa de cocina).

"La única forma de la que podría volver a la televisión, según me cuenta un productor del canal, es si actúa en la justicia. Así, tendría derecho a replica para hacer un descargo público sobre lo que va a ejercer", especificaron en A La Tarde.

Justamente, en la misma entrevista, el humorista anticipó: "Seguramente vamos a volver a la televisión". No obstante, aclaró que no sabe dónde y no se hizo cargo de los dichos de Georgina Barbarrosa sobre que "La Peña es el programa de Jey".

"No estoy ni recluido ni excluido. Salgo a la vida. Siempre hice y sostuve lo que hice", sentenció el conductor.

Jey Mammon iniciará una causa judicial

Tras darse a conocer la denuncia que presentó Lucas Benvenuto en 2020, por un hecho de presunto abuso sexual infantil, la vida de Jey Mammon cambió drásticamente. Sin embargo, la investigación no pudo avanzar dado que ya estaba proscripta.

En este marco, el conductor decidió llevar adelante una causa contra el joven y quienes "se hayan subido a la mentira", en lo que corresponde como un delito de calumnias, difamación o falsa denuncia.

Justamente, su abogado Fernando Burlando manifestó hace unos días que el juicio "va a ser sangriento". Por lo pronto, se sabe que cuenta con 15 testigos, chats y pruebas fotográficas.

Vale destacar que el foco estará puesto en demostrar que Benvenuto tenía 16 años cuando estuvieron juntos y no 14.