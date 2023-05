Telefé busca reemplazo para Jey Mammon y este es el conductor que se maneja como posibilidad

La situación de Jey Mammón, el conductor argentino que hace algunas semanas fue denunciado por abuso por parte del patinador y bailarín Lucas Benvenuto, sigue generando nuevos cambios en la pantalla televisiva de la vecina orilla. Esta vez, la cuestión involucra a uno de los proyectos en los que el conductor estaba envuelto antes del escándalo: el programa El show Mammón, que se iba a estrenar en Telefé en 2023.

Si bien estaba todo acordado de antes, la denuncia provocó que el proyecto se descartara y que, en su lugar, se tuviera que recurrir a un nuevo producto, esta vez conducido por otra persona.

El elegido, según informó la periodista Maite Peñoñori en el programa LAM, sería Andy Kusnetzoff, aunque todavía resta la confirmación de parte del conductor.

"El escándalo de Jey Mammón truncó El show Mammón, un proyecto que estaba en gestación pero que, por estas horas, está decidido que no salga al aire. Por eso Telefe busca alternativas. La más concreta es reflotar el ya clásico Podemos Hablar de Andy Kusnetzoff, que se molestó cuando le comunicaron que no había lugar para él en 2023. La fecha de regreso sería agosto, aunque aún no hay nada confirmado", anunció.

Hace algunos días, a su vuelta de un viaje de doce días a España, el conductor argentino se refirió a sus planes futuros, entre los que está plantear una contrademanda a Benvenuto, aunque hasta ahora no se ha concretado.

"Ahora que volví tengo que ordenarme un poco para establecer lo que tengo que hacer y dejar en claro cuál es la verdad. Que me parece que es lo más importante, respecto a esta acusación falsa, de un hecho que no ocurrió", dijo el pasado 17 de abril.

Mammón también aseguró que volverá a la televisión próximamente. “La tele es mi lugar así que pronto vamos a volver, obvio”, dijo.