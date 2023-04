Jey Mammón habló de su regreso a la televisión: "Pronto vamos a volver"

El conductor argentino Jey Mammón está fuera de los medios (al menos en el rol de comunicador) desde que en marzo de este año fue acusado de abuso sexual por parte del patinador y bailarín Lucas Benvenuto, que aseguró en su demanda que el comunicador y cantante mantuvo relaciones sexuales con él cuando era menor de edad.

La causa prescribió, por lo que la denuncia no continuó por vías legales, pero sin embargo fue apartado de la pantalla por parte de Telefe, el canal en el que se desempeñaba hasta que fue acusado. Mammón, que tenía el rol de coconductor en el ciclo La peña de Morfi junto a Jéssica Cirio, fue reemplazado por Georgina Barbarossa.

El conductor, que niega las denuncias y que asegura que su relación con Benvenuto fue consensuada, fue entrevistado por la revista Paparazzi, y aseguró que tiene previsto volver a la pantalla, aunque no dio fechas ni aclaró el contexto de su regreso.

Más allá de eso, se mostró optimista al respecto. “La tele es mi lugar así que pronto vamos a volver, obvio”, afirmó, además de agregar que se mantiene en contacto permanente con Cirio.

De parte de Telefe hasta ahora no hubo anuncios oficiales. Mammón tiene contrato con el canal hasta fin de año, aunque fue cesado de sus actividades por parte de la cadena.

Además de referirse a su vuelta a la televisión, el conductor fue preguntado sobre si estaba enojado por la situación, y si estaba molesto con alguien en particular. “Con nadie. ¿Por qué voy a estar enojado?”, dijo Mammón.

Hace algunos días, a su vuelta de un viaje de doce días a España, el conductor argentino dijo que entre sus planes estaba plantear una contrademanda a Benvenuto, aunque hasta ahora no se ha concretado. "Ahora que volví tengo que ordenarme un poco para establecer lo que tengo que hacer y dejar en claro cuál es la verdad. Que me parece que es lo más importante, respecto a esta acusación falsa, de un hecho que no ocurrió", dijo el pasado 17 de abril.