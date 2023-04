En medio de las denuncias por abuso sexual, Jey Mammon volvió a Argentina: "Me fui a relajar un poco"

El conductor argentino Jey Mammon regresó este lunes a Argentina desde España, país al que se había ido la semana pasada tras las denuncias de abuso sexual que recibió en su contra en los últimos días por parte de Lucas Benvenuto.

"Volví porque es mí país, porque vuelvo a mí casa. Estuve fuera unos días, me fui a relajar un poco y ahora estoy de vuelta", dijo el conductor a la llegada.

"No me fui a reflexionar, me fui a descansar. Ahora que volví tengo que ordenarme un poco para establecer lo que tengo que hacer y dejar en claro cuál es la verdad. Que me parece que es lo más importante, respecto a esta acusación falsa, de un hecho que no ocurrió", volvió a decir Mammon que ya dijo en varias oportunidades que su relación con Benvenuto fue consentida y que fueron pareja por varios años.

"Voy a contrarrestar una denuncia falsa y gravísima que atenta contra mí. Me parece lo más importante. Después el resto lo irán viendo en los próximos días en las entrevistas que vaya a dar", señaló y apuntó contra los periodistas: "Esto sí me parece importante decirlo. Ustedes todo el tiempo me preguntan si yo ando con miedo. Ustedes ven cómo me manejo. Pueden decir lo que quieran, hasta inventar cosas como que yo pido que no entren argentinos al hotel donde estoy. Digan lo que quieran. Pero, les puedo pedir que no fomenten esto de: ‘Che, no te da miedo ir por la calle’".

"Me pasa todo el tiempo que la gente me trata bien, y si ustedes fomentan el ‘tenés miedo que te traten mal’, puede generar que alguno me trate mal. Por eso les quiero pedir esto. Que no instalemos esto del miedo. Porque esto sí me ocupa la mente”, aseguró.

Mammon fue señalado por Lucas Benvenuto, quien en 2020 ya lo había denunciado por un presunto abuso sexual cuando él tenía 14 años, veinte menos que el conductor. Sin embargo, la causa prescribió, por lo que la denuncia no continuó por vías legales. La aparición de denuncias contra otras figuras mediáticas argentinas, como el productor de Gran Hermano y exganador del reality, Marcelo Corazza (que quedó en libertad la semana pasada), llevó a que Benvenuto reiterara públicamente su denuncia.

El conductor se refirió a las acusaciones de Benvenuto en primera instancia a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, donde aseguró que estaba atravesando "el peor momento de su vida".

Luego, concedió tres entrevistas. Allí volvió a reiterar que es inocente, aunque agregó: "hay gente a la que no le va a alcanzar lo que estoy diciendo".

"Es importante destacar que la falsa denuncia, en cuanto a que él dice ‘cuando tenía 14 pasó esto, esto y esto’… Yo tengo la manera de demostrar que lo conozco a él en sus 16 años”, agregó Mammon en una de las entrevistas.