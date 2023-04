Marcelo Corazza quedó en libertad y habló por primera vez: "Soy inocente"

El productor televisivo y primer ganador de Gran Hermano Argentina, Marcelo Corazza, fue liberado este lunes por la Justicia argentina en el marco de la causa que lo involucraba en un delito de corrupción de menores, aunque seguirá siendo investigado.

Según publicó Infobae, que accedió al escrito judicial en donde se establece la decisión, Corazza fue procesado por el juez Javier Sánchez Sarmiento por el delito de corrupción de menores en concurso de ideal con exhibiciones obscenas a una víctima de trece años de edad, pero según esa misma decisión recibió la falta de mérito para procesar a o sobreseer en la acusación que apunta a su rol en la banda.

Actualmente hay otras tres personas indagadas por el mismo caso, que continuarán el proceso detenidas.

Tras la situación, Corazza volvió a su casa, en donde fue detenido hace dos semanas y donde lo esperaban algunos medios. El productor de Telefé apenas cruzó algunas palabras con la prensa, aunque prefirió no hacer demasiadas declaraciones.

“Soy inocente. No puedo hablar más por ahora. No sé qué voy a hacer. No le deseo a nadie lo que me pasó a mi”, dijo.

Corazza, que además fue embargado con dos millones de pesos argentinos, está acusado de ser parte de "una estructura destinada a reclutar menores de edad en situación de vulnerabilidad con el fin de someterlos a la práctica de relaciones sexuales y a la explotación sexual sin su consentimiento, ya fuere por intercambio de dinero o por satisfacción personal o de terceros".