El incómodo momento de Santiago del Moro al hablar de Marcelo Corazza: "La acusación que se le hace es espantosa"

Este lunes, Marcelo Corazza, ganador de la primera edición de Gran Hermano Argentina y productor del reality desde hace dos décadas, fue detenido en el marco de una investigación por "corrupción de menores", en la que habría abusado de niños de entre 11 y 14 años. Ante esa situación, el conductor del reality, Santiago del Moro, se refirió al tema en la transmisión de este lunes.

Al comienzo del programa, Del Moro se tomó algunos minutos para compartir un comunicado del programa y dar su posición al respecto de la causa judicial que enfrenta Corazza, que fue detenido junto a otras tres personas, incluyendo al presunto líder de la organización.

"Este es un programa único, que trajo de vuelta a la familia al televisor, uno agradece tanta repercusión. Y hoy me toca salir a hablar de un trabajador de este canal desde hace más de veinte años, el señor Corazza", empezó el conductor.

"La acusación que se le hace es espantosa, y a mí como ser humano y como papá, es un lugar al que me cuesta mucho llegar y lo que pido es justicia absoluta. Si es culpable, el peor de los castigos", aseveró.

"No tengo una mirada piadosa en ese delito. Pero sí una persona es acusada tiene derecho a defenderse. Tengo las mismas dudas que ustedes, las mismas preguntas que ustedes. No lo conozco más allá de cruzármelo acá, los compañeros del canal también están en shock. Él trabaja acá así como en otros programas de este canal y todos estamos igual", dijo el conductor de Gran Hermano.

"Pedimos Justicia. Con los chicos no, ni ayer, ni hoy ni nunca. Es un tema que me toca mucho, no por cuestiones personales, pero que sí me ocupa", concluyó el presentador antes del comienzo de la gala.

Marcelo Corazza: el comunicado de Telefe

El canal que emite Gran Hermano en Argentina y donde trabaja Corazza, Telefe, emitió este lunes un comunicado sobre la detención de su empleado.

Según el texto, Corazza será suspendido hasta que la justicia falle, y ofreció su colaboración en la investigación que actualmente se lleva adelante.