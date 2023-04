El audio de Lucas Benvenuto que Jey Mammon usa para defender su inocencia: "Me acordé que tenía un par de fotos nuestras..."

El escándalo vinculado a la denuncia de abuso sexual realizada contra el conductor argentino Jey Mammon sumó una nueva página en la noche de este martes, con la difusión por primera vez de un audio que el comunicador asegura que es la prueba que ostenta para demostrar su inocencia.

Mammon fue señalado hace algunos días por Lucas Benvenuto, quien en 2020 ya lo había denunciado por un presunto abuso sexual cuando él tenía 14 años, veinte menos que el conductor. Sin embargo, la causa prescribió, por lo que la denuncia no continuó por vías legales. La aparición de denuncias contra otras figuras mediáticas argentinas, como el productor de Gran Hermano y exganador del reality, Marcelo Corazza (que quedó en libertad esta semana), llevó a que Benvenuto reiterara públicamente su denuncia.

En una entrevista que Mammon concedió al periodista argentino Baby Etchecopar esta semana, se refirió a la existencia del audio en cuestión, enviado por Benvenuto, y que según el denunciado corrobora que su vínculo fue consensuado y no existió una instancia de abuso. Este martes el programa de Etchecopar, Basta Baby, reveló parte del audio.

En el audio, Benvenuto dice a Mammon: "el otro día vi un video tuyo donde opinabas de algo así como los abusos del fútbol argentino, no sé qué era porque te juro que estoy muy al margen de la televisión. Y me acordé que vos garchabas conmigo cuando yo tenía dieciséis años. También me acordé que muchos familiares me vieron con vos, y también me acordé que tenía un par de fotos nuestras, yo con dieciséis añitos y vos con tu edad, en tu sofá, no sé si te acordás”.

Y luego continúa: “Nada, eso, te quería mandar un saludo, decirte que espero que no hayas tirado al inodoro la cadenita que me olvidé en tu casa porque tiene un valor sentimental importante para mí, y era el único motivo por el cual te estaba escribiendo. Yo no haría jamás algo así como ir a la tele y decir: ‘Jey Mammón estuvo conmigo cuando tenía dieciséis años’. Porque no me nace, ¿si? Pero por ahí me nacía que me contestaras al menos un mensaje, Jey. Yo vi tus llantos con tu fracaso con esas fiestas de mierda que hacías, yo vi todo tu año cagado, todo tu año vomitado, nos conocemos, yo solamente quería que me respondas, eso, nada”.

"Yo solamente quería una respuesta, y por más que yo te haya dicho todas estas cosas, quedate tranquilo, no te traumes porque sé que sos demasiado ansioso, yo jamás iría a la tele y esas boludeces porque no, porque tengo otra vida", reafirma luego.