Joao Félix: "Bernardo Silva me pregunta por el Barcelona y la ciudad"

Joao Félix, actul futbolista del Barcelona que está cedido desde el Atlético de Madrid, concedió una entrevista en el canal de twicht de Jijantes, en donde habló de varios temas, pero en especial sobre Bernardo Silva, su compañero que en la selección de Portugal que actualmente milita en el Manchester City, y quién fue ubicado nuevamente en la órbita del conjunto culé.

El futbolista portugués es uno de los mejores del mundo en su posición. Bernardo es del agrado de Xavi, pero se debe tener en cuenta que el español no continuará en el banco de suplentes del Barcelona la próxima temporada, por lo que Joan Laporta, presidente del club, debe decidir si apuesta firmemente por el fichaje de un futbolista al que le encantaría llegar al Camp Nou y que ve que su periodo en el Manchester City está llegando a su fin.

El conjunto culé no atraviesa una buena situación económica, por lo que no puede realizar muchos fichajes importantes, aunque hay excepciones. Uno de los temas a resolver es si apostar por el traspaso de Bernerdo Silva o no.

Con respecto a este tema, Joao Félix mencionó: "¿Qué hacemos? Que lo traigan. Si como jugador es bueno, como persona aún mejor. Es de la generación de Cancelo. Ahora los futbolistas duran como titulares hasta los 35 o 36. Él me preguntó cómo son las cosas aquí, el clima... le he dicho que está todo bien para que venga. Me ha preguntado de la ciudad, de temas fiscales... Un día no me invitó a comer porque dijo que comía mucho (risas). El cuñado es de aquí". Posteriormente, agregó: "No creo que el Manchester City lo facilite, es un jugador muy importante. Y si no viene, me quedo yo. Quiero quedarme, pero no depende de mí”.

🚨🇵🇹 João Félix: “I hope Barça will go and sign Bernardo Silva. He’s a top player and top guy”.



❗️“He’s always asking me about Barcelona as his family is here”.



“I told Bernardo it’s all perfect and set for him to join us!”, told @JijantesFC. pic.twitter.com/XpO5VK9lN3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 4, 2024

Con respecto a sus sensaciones personales, el portugués dijo: "No quiero comparar clubes, no quiero polémicas, aunque ya me da igual. Cuando estuve en Portugal también se habla mucho del Benfica y venía preparado de que cualquier cosa que siga se habla o se quita de contexto. Es el equipo grande de España".

"El fichaje por el Barça fue el último día, no había nada planeado. Tuve que ir por la mañana al estadio para desbloquear temas contractuales que tenía que renunciar. O renunciaba o no me dejaban venir al Barça. Estoy muy a gusto aquí, la ciudad perfecta. Me gustaría quedarme, pero no depende sólo de mí", suscribió Joao Félix.

Por otro lado, también se refirió al tema de Xavi y su salida: "Es un choque, no es fácil, no lo esperábamos y no era una cosa muy normal. Nos pilló de sorpresa. La buena racha que tenemos la gente dice que es desde el anuncio de Xavi, pero seguimos con las mismas ideas, entrenos, jugando igual... es el fútbol. A veces te marcan a cada ocasión, otras chutan y no marcan... No por decir Xavi que se iba hemos tenido más ganas, son cosas del fútbol", comenzó narrando el portugués.

"Sí me gustaría. Está haciendo las cosas bien, tiene grandes ideas. Si se quiere quedar, perfecto porque todo el mundo le quiere mucho aquí", agregó en base a la posible continuidad del entrenador español.