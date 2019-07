Joaquín Izuibejeres, el adiós de un campeón

Felices 96 años al club de mis amores ! Donde me crié , hice muchos amigos , conocí a mi mujer y hoy juegan mis hijos ! Salud y por muchos años más ! El viejo brinda con nosotros @clubtrouvilleuy

