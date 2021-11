Joe Biden entre el congreso y la inflación

A principios de año, después de poner en marcha su programa de reactivación por U$S 1.9 billones, el presidente Biden presentó dos proyectos de ley para impulsar un ambicioso plan de inversiones y un importante gasto social. El plan de inversiones era para la infraestructura, la energía limpia y la educación en los próximos ocho años por U$S 2.25 trillones, financiado mediante un aumento de los impuestos sobre las empresas. El plan social por U$S 1.8 billones estaba orientado a la infancia, la educación y la salud, financiado mediante un aumento de impuestos sobre los contribuyentes de mayores ingresos.