Jorge Fossati: el cara a cara con un DT rival que le costó la roja y lo que dijo sobre su colega

Jorge Fossati, el entrenador uruguayo de Universitario de Perú, protagonizó una polémica situación en el último partido ante Sporting Cristal, al tener un mano a mano con el técnico rival, el brasileño Tiago Nunes.

Por ese motivo, el DT uruguayo de 70 años fue expulsado, al igual que su colega.

Este martes en rueda de prensa Fossati se refirió al asunto y manifestó su malestar por declaraciones de Nunes tras el partido, quien le pidió disculpas, y dijo que el uruguayo era “un crack” al que le tenía “el mayor respeto”, y que había sido “inteligente” por el momento del partido en el que ambos fueron expulsados.

Al respecto, Fossati señaló este martes: “Algo que me produce demasiada bronca y tristeza es que me expulsaran el partido pasado”.

“Yo no preciso unas disculpas, todos nos equivocamos, pero no tergiversemos las cosas. Si yo a ti te insulto, pero con palabrotas y que no las puedo decir por respeto a ustedes (la prensa), y después digo que tú eres un crack…”, comentó.

“Si me insultás, cómo no me vas a ofender. Por eso no entiendo. Insisto, yo no soy quién para juzgar a nadie pero no tergiversemos. A veces es mejor callarse la boca y no meter política ahí en el medio. ¿Al final te disculpas o no te disculpas? ¿Y que digan que yo utilicé con inteligencia ese momento para cerrar el partido? Entonces, ¿te estás disculpando o qué? Yo no lo juzgo, pero la macana que ya pasó hace que mañana no pueda estar y la verdad es injusto. Igual estaré listo para ayudar a mi equipo", dijo.