José María Giménez: “El Maestro Tabárez cambió la forma de vivir en Uruguay, se merecía una despedida a lo grande”

El zaguero central de Atlético de Madrid y de la selección uruguaya, José María Giménez, brindó una entrevista al medio argentino Infobae y allí defendió la producción del Maestro Óscar Tabárez al frente del combinado nacional.

El seguramente futuro capitán celeste, una vez que Diego Godín se retire de la selección, habló de lo que fue su experiencia con el anterior técnico de Uruguay.

"El Maestro fue la persona que apostó por mí cuando ni siquiera había jugado un minuto. Las únicas palabras que tengo para con él son de agradecimiento. No sólo por lo que hizo por uno, sino por lo que hizo para el fútbol uruguayo. Él creó una identidad en nuestro país. Generó una forma de vivir en las canchas y en la sociedad. Lo que hizo impactó en las calles y en el deporte", sostuvo.

@Uruguay

Giménez tuvo halagos para lo que fue el proceso de Tabárez

Y agregó: "Yo me crié sabiendo que el fútbol es la base del respeto gracias a él. Uruguay cambió por la filosofía de su selección. Creo que debería haber tenido una despedida a lo grande, porque se lo merece y trabajó muchísimo por el país. Sin dudas, su salida afectó mucho, porque después de tantos años se generó un vínculo de mucho cariño. Fue una decisión de la Asociación y el jugador en estos casos no puede hacer nada. No creo que haya sido la manera correcta en la que se fue, porque dejó un legado en el pueblo uruguayo. Hoy la forma de vida en el país se basa en lo que generó la selección cuando él estuvo al frente".

También habló de la influencia de Diego "Cholo" Simeone en él y en Atlético de Madrid.

"Todos saben lo que significa Simeone por lo que fue como jugador y como entrenador. A mí en lo personal me lo ha dado todo, porque hace más de ocho años que estoy en el club y nunca me fui ni a préstamo a ningún lado. Siempre le voy a estar muy agradecido, y creo que la única forma de brindar ese agradecimiento es dar todo lo que pueda en el campo. Gracias a él y al sacrificio pude jugar dos Mundiales, Eliminatorias y todos los partidos en el club. Él me brindó siempre su confianza y me ayudó mucho con las enseñanzas que me dio, porque con el Cholo se aprende día a día. Fue una pieza muy importante en mi carrera.