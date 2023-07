Juan Carlos Scelza sorprendió con su habilidad musical en Vamo Arriba de Canal 4

Este jueves Miguel Pastorino y Juan Carlos Scelza se sentaron a la mesa de Vamo Arriba, el programa matutino de Canal 4, para conversar sobre periodismo y fútbol. Sin embargo, Scelza soprendió por su habilidad musical.

"Yo lo veía acá en Canal 4 a él y no lo soportaba. Y terminó siendo mi relación más larga", bromeó Pastorino en relación a su amistad con Scelza. "La amistad es mentira que la elegís. La gente dice que la amistad se elige y la familia no. El amigo vos no lo elegís, te lo pone una circunstancia. Después lo bueno que tiene la amistad es que sola se va acomodando", continuó JC.

Pastorino además se refirió a las críticas hacia su amigo. "A mí no me gusta nada, pero nada, que me hablen mal de él en lo que es lo profesional. Y suele pasar. Me molesta, porque si me estás hablando a mí a esta altura tenés que suponer que es mi amigo y mal que me pese lo es y es una excelente persona", comentó.

"No le veo el sentido en un país que se cae a pedazos desde hace siglos, votes lo que votes, que al que señales en todo sea a un comentarista de fútbol. Si tuvieran esa energía para oponerse a la injusticia de un penal o de un offside, lo que serían estos tres millones y medio de tipos eligiendo técnicos, jefes, trabajos y parejas. Serían todos exitosos", agregó.

Luego de la conversación Scelza se sentó en el piano del estudio y sorprendió a los conductores y los televidentes con una versión de A mi manera.

My Way, la canción popularizada por Frank Sinatra que fue adaptada al inglés por Paul Anka en 1969. La original es una canción francesa de 1967, Comme d'habitude, escrita por Claude François y Jacques Revaux.