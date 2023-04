Juan Carlos Scelza fue amenazado por sus comentarios sobre la polémica de Peñarol-Cerro Largo

El público seguidor del fútbol uruguayo está ocupado en tres temas esta semana: la trompada de Federico Valverde al futbolista español Alex Baena (y si estuvo justificado el golpe o no), la posible llegada de Marcelo Bielsa al puesto de DT de la selección nacional (y si es un fracasado o la opción ideal), y si en el Cerro Largo - Peñarol del pasado domingo el penal anulado por el juez a instancias del VAR a favor del equipo aurinegro fue un error o no.

El periodista deportivo Juan Carlos Scelza, que comentó el partido para la transmisión de Tenfield, respaldó la decisión del árbitro, algo que aseguró le significó recibir amenazas de muerte. Según contó este lunes en el programa Hora 25 de Radio Oriental, del que Scelza forma parte, fue agredido a través de las redes sociales.

"La diferencia que tuvo con lo que puede pasar habitualmente en redes, donde linda la ordinariez con la intolerancia y el matonismo, es que intervino de oficio Fiscalía. Se pusieron en contacto un par de veces conmigo, lo que hizo que tuviera otra repercusión y otra respuesta", contó el periodista.

El Observador confirmó con fuentes de Fiscalía que el caso será tomado de oficio por el fiscal Fernando Romano, pero que para eso es necesario que el periodista realice la denuncia ante la justicia.

"No fue más que eso. Esa es la realidad", agregó Scelza. "Otra cosa sería exagerar algo que no pasó. Todos los que estamos en el mundo del fútbol vivimos alguno de estos sinsabores que no deberían pasar, pero que pasan y que a veces se justifican con la pasión".

"A uno no le gusta por la preocupación que se genera en el entorno familiar y en los amigos", concluyó el comentarista.

"Estoy consciente de lo que le digo, le puedo errar como el mejor, como le pudo haber errado el juez o el VAR. Nunca me termina de quedar clara la jugada desde el principio", dijo este lunes al respecto de la jugada polémica, que ocurrió en los descuentos del segundo tiempo, y que motivó una encendida crítica del presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio.