Juan Manuel Olivera busca dar el zarpazo con la Tercera de Peñarol y ya piensa en la Intercontinental

A los 40 años Juan Manuel Olivera transita su primera temporada como entrenador tras retirarse devolviendo a Danubio a la Primera división. Armó el plantel con las complejidades que impone una Tercera división, ganó su primer clásico con la importancia que eso tiene en el fútbol uruguayo, va en busca del título del Apertura y tiene un gran desafío por delante, en un par de meses: la disputa de la primera Copa Intercontinental sub 20.

Del presente y del futuro inmediato, el Flaco habló con Referí con la misma pasión que transmitió de la línea de cal para adentro.

"La transición de jugador a entrenador se dio en forma natural. Ya lo tenía decidido cuando estaba en River Plate, pero después surgió el llamado de Danubio que por razones sentimentales no podía decirle que no. Pero ahí ya sabía que ese iba a ser mi último año", contó.

Olivera comenzó el curso de entrenador en Uruguay cuando era jugador de Peñarol (en su último ciclo, 2014-2015) y eligió a Damián Macaluso como su ayudante técnico. "Nos conocemos de toda la vida, jugamos juntos en Peñarol y él después tuvo una oportunidad de ser integrante del cuerpo técnico del Tony Pacheco, algo que después no prosperó y eso nos terminó dando la posibilidad de dirigir juntos".

Leonardo Carreño

La dupla técnica de la Tercera de Peñarol en el Capurro

La dupla asumió en enero de este año funciones luego de que Raúl Salazar fuera ascendido al primer equipo como uno de los ayudantes de Mauricio Larriera. Enzo Di Paulo es el preparador físico institucional.

"El arranque fue raro, empezamos con un grupo que en su mayoría eran jugadores de Cuarta que habían quedado afuera de la Copa Libertadores sub 20. También quedaban unos pocos jugadores de Tercera. Así fuimos forjando una idea de juego. Después volvieron los campeones de la sub 20 y algunos fueron ascendidos a Cuarta. También bajaron jugadores de Primera. Pero a pesar de todas esas complejidades se logró transmitir una idea de trabajo y nos vimos muy conformes por la entrega de los jugadores y lo que se vio plasmado en el torneo. Estamos muy conformes con el trabajo y las devoluciones que hemos tenido que han sido favorables", explicó.

"Es una división donde todo está bastante entreverado, en las semanas la composición del plantel va a cambiando mucho por los que bajan de Primera a hacer fútbol, después algunos jugadores fueron cedidos a préstamo, otros hicieron buenos partidos y fueron ascendidos a Primera como Brian Mansilla o Jairo O'Neill. Además, a los jugadores de la sub 20 no los tenés de lunes a miércoles. Entonces, hay que tener cintura para hacer una planificación adecuada para hacer rendir al equipo", agregó Olivera.

"Pero si bien es complejo nosotros estamos para ser parte de la solución y para potenciar al equipo que tenemos", comentó.

La joven dupla técnica superó el 14 de marzo la prueba del clásico ganando el partido con estricta justicia.

"Era muy importante para nosotros y lo hicimos ben, ganamos con autoridad, los gurises jugaron un partidazo y fue una alegría muy grande", dijo sobre el 1-0 con gol de Gastón Sánchez contra el equipo del Chino Álvaro Recoba.

Leonardo Carreño

El clásico de Tercera del 14 de marzo: Peñarol 1-0, una carta de presentación

La Tercera de Peñarol cerrará el martes, a la hora 15.00, su Apertura contra Cerro Largo. Peñarol intentará lograr las habilitaciones que le faltan para poder jugar dicho partido en la cancha número 1 del Complejo de Alto Rendimiento de Solymar que ha sido acondicionada a tales efectos. Caso contrario tendrá que jugar en Las Acacias.

A la misma hora jugará Nacional contra Danubio y Liverpool con Fénix.

Nacional, al que dirige Álvaro Recoba, es líder con 32 puntos. Peñarol y Liverpool tienen 30. A pesar de haber ganado el clásico, Peñarol no depende de sí mismo para ser campeón.

Después de ese partido, Olivera tendrá días y horas claves para empezar a preparar la Intercontinental sub 20 que se jugará el 21 de agosto en el estadio Centenario contra Benfica, campeón de la último edición de la Europa Youth League.

"De Benfica vamos a ver los últimos partidos que jugó en la Champions siendo conscientes de que pueden sufrir un proceso similar al nuestro. Por eso le vamos a dar mucha importancia a los partidos que jueguen en julio cuando arranque la temporada".

Ahí Olivera se apoyará en el material que le consiga el departamento de scouting de Primera.

De los campeones sub 20, fueron ascendidos y ya son parte del plantel de Tercera el lateral Lautaro De León, los zagueros Matías González y Pablo López, el volante Ademir Silva, el extremo Nicolás Rossi y el volante Matías Ferreira, quien se perdió los primeros cuatro partidos del certamen porque arrastraba una suspensión.

Máximo Alonso y Brian Mansilla jugaron algún partido pero son parte del plantel de Primera, al igual que González y Rossi, quienes oscilan entre ambas divisionales.

El centrodelantero y goleador histórico de las formativas del club, Óscar Cruz está a punto de renovar contrato con el club y Olivera quiere que se sume cuanto antes: "Lleva seis meses sin jugar y no es lo mismo entrenar en un plantel que hacerlo por la cuenta donde más de una o dos semanas es muy difícil mantenerse. Lo ideal es que llegue cuanto antes para que pueda retomar su mejor nivel. No trabajé con él, pero tiene unas condiciones de goleador infernales, con cosas para crecer y mejorar, como todos. Ojalá que pueda recuperar el tiempo perdido".

@LibertadoresU20

Óscar Cruz, a Olivera le preocupan sus seis meses sin jugar

Sobre el golero Randall Rodríguez, que tras la Libertadores sub 20 tampoco había renovado contrato dijo: "Su situación es diferente porque nunca dejó de entrenar en grupo ya que lo hizo con la selección sub 20".

Diego Méndez, autor del gol en la final ante Independiente del Valle, no seguirá en el club porque su empresario Pablo Bentancur se quedó con la mayor parte de su ficha y lo colocará en el extranjero.

Olivera no se adelanta a la final con Benfica. Piensa en el día a día con Peñarol y en que sus ideas de juego se trasladen a la cancha: "Siempre tuve una mentalidad como jugador y ahora la mantengo como entrenador y es la de competir al mejor nivel y salir a ganar siempre. Desde ese punto de vista, Peñarol me dio libertad para jugar, no nos impuso nada y nos da, dentro de sus posibilidades, lo máximo para desarrollar nuestra carrera. Eso al momento de conversar con Peñarol y de valorar nuestras expectativas fue lo que más nos cerró para elegir al club como nuestra primera experiencia".

El desafío de la Tercera se transformó después en algo mucho más grande. Marcelo Broli, campeón de la Libertadores sub 20, fue convocado para dirigir a la selección uruguaya de esa categoría, y eso llevó a Peñarol a confiarle a Olivera la responsabilidad de dirigir la Intercontinental.

Después del martes, esa preparación especial comenzará en Solymar mirando de reojo la preparación del Clausura. Olivera no quiere dejar detalles librados al azar y quiere ser competitivo a dos puntas. Como manda Peñarol.