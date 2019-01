Juan Manuel Sanabria: “En Europa debés pensar a dos toques”

Juan Manuel Sanabria, el floridense de Nacional que en 2018 pasó a Atlético de Madrid, analizó a la sub 20 y su experiencia en España.

¿Cómo fue la preparación?

En mi caso comencé con todo el grupo en marzo. En junio viajé a España (pasó a Atlético de Madrid) y recién volví el 24 de diciembre, por esa razón esta segunda etapa fue a distancia, aunque siempre en contacto con ellos.

¿En España hizo un trabajo físico especial pensando en Chile 2019?

No. Ninguno. Jugué todos los fines de semana, y en algunas ocasiones también entre semana. El último partido lo disputé el 22 de diciembre y me integré a los entrenamientos el 24 en el Complejo de la AUF, por eso llego con buen ritmo y con rodaje.

¿Cómo vivió ese primer impacto de encontrarse en un país y un entorno diferente?

Lo disfruté mucho porque todos los futbolistas queremos llegar a jugar en Europa y lo asumí con mucha responsabilidad. Me preparé para ese momento. Además, en mi caso, mi familia pudo acompañarme y eso me ayudó muchísimo. Allá me encontré con muchos uruguayos, con Godín, Josema (Giménez), Emiliano Velázquez a cenar o a compartir, e hicimos una relación muy buena.

¿Qué tan cerca ve ganar un espacio en Primera división? ¿Le hablaron del tema?

No. Llegué para jugar en mi categoría, en sub 20, con la que estamos compitiendo en un nivel muy alto. Estamos primeros en la Liga y en la Young League (la Champions juvenil) clasificamos a octavos de final. Veremos en la próxima temporada si me gano un lugar en la filial, y más adelante, si todo sigue bien, llegará primera.

¿Donde notó la gran diferencia en España?

En lo futbolístico. Se juega al fútbol por abajo. La pelota siempre va por el piso, las canchas están mojadas y te obligan a jugar muy rápido. En Europa debés pensar a dos toques. En Uruguay tenemos un tiempo más y las canchas son más lentas. Eso lo sufrí al comienzo, también porque las prácticas se hacen en espacios muy reducidos, entonces te obligan a pensar rápido. Aprendí a jugar de esa forma. El primer mes me costó adaptarme y recuerdo que me iba lleno de bronca a casa y decía: ‘Tengo que agarrarle el ritmo’. Me ayudaron a mejorar los perfiles para controlar la pelota para adelante y pasar, y abandonar los hábitos que tenía en Uruguay de parar la pelota, girar y luego pasar. Allá tenés que hacer un toque menos, porque sino enseguida están encima por la presión defensiva con la que se juega.

¿Le cambió la velocidad del juego?

Sí, y lo noto ahora en la selección, porque antes perdía pelotas simples que ahora ya no se me van.